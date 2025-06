Giardini la Mortella, Ischia, al via la stagione concertistica

- pubblicità -

Compie la “maggiore età” la stagione sinfonica promossa dalla Fondazione Walton nella suggestiva cornice del Teatro Greco dei Giardini la Mortella di Ischia. Sotto la Direzione Artistica di Caroline Howard, il cartellone estivo quest’anno presenterà sette concerti serali, come da tradizione dedicati alla musica sinfonica, che spazieranno dalle sonorità iberiche al jazz, dal musical ad un immancabile omaggio alla contemporaneità della musica di William Walton.

Giovedi 19 giugno per l’inaugurazione della 18 esima stagione, i Giardini La Mortella ospiteranno il debutto italiano di una giovane orchestra spagnola, il Nostrum Mare Camerata da Valencia, che si definisce “Non la classica orchestra classica!” Creata durante il complicato periodo del Covid, il suo direttore e fondatore, il violinista Jacobo Christensen, e l’orchestra privilegiano massima creatività e interpretazioni filologiche di tanti generi musicali, tanto che serata iberica offrirà sia musiche per orchestra da camera che brani che integrano solisti e voci, spaziando da Boccherini a Saint-Saëns, Ravel e Piazzolla. La presenza dei Nostrum Mare Camerata alla stagione sinfonica dei Giardini La Mortella è stata resa possibile grazie ad un contributo di Acción Cultural Española (AC/E), agenzia governativa finalizzata a promuovere l’identità culturale spagnola a livello internazionale.

Giovedi 26 giugno sarà la volta dell’Orchestra del Conservatorio “Alfredo Casella” de L’Aquila diretta da Giovanni Ieie, clarinettista di fama internazionale e specialista in insegnamento di fiati, che torna ad Ischia con un adattamento in chiave concertistica del celeberrimo musical West Side Story di L. Bernstein, una scelta di repertorio di dolorosa attualità, che ci presenta lo scontro tra il clima di odio e intolleranza, generato da conflitti etnici, e una struggente storia d’amore ispirata a Romeo e Giulietta.

Giovedi 3 luglio sul palco salirà la sprizzante Oxford University Jazz Orchestra, la più prestigiosa tra le realtà jazzistiche del famoso ateneo oxfordiano, i cui concerti registrano regolarmente il tutto esaurito, anche ad Ischia. L’orchestra, al Teatro Greco, presenterà sia brani del repertorio classico per Big Band che del jazz moderno, con musiche di Duke Ellington e Count Basie e composizioni contemporanee di Jacob Mann e Snarky Puppy. Che si tratti di oscillare tra ritmi swing ritmati o di offrire delicati slanci sonori per una ballata, la Jazz Orchestra riesce a combinare ricchezza e complessità degli arrangiamenti con la piacevolezza delle melodie e della sezione ritmica, impreziosite dalla splendida voce della cantante Phoebe Blue, cantautrice, bassista, compositrice e classicista oltre che studentessa in uno dei college di Oxford, il Balliol.

Giovedi 10 luglio sarà la serata dell’ensemble di fiati Chetham’s Symphonic Wind Ensemble. Fondata nel lontano 1563, la Chetham’s School of Music di Manchester, coinvolge fino a 300 studenti tra gli 8 e i 18 anni, che entrano nella scuola in seguito a selezioni basate solo sull’abilità e potenziale musicale, non sulla provenienza o capacità economica. Il William Walton Trust è orgoglioso di fare parte della famiglia di sostenitori che rendono viva questa stimolante realtà musicale. Già in passato formazioni studentesche dalla Chetham’s School si sono esibite al Teatro Greco. Quest’anno arriverà una formazione diversa, un insieme di fiati, che vuole anche essere un omaggio a William Walton che ha spesso usato nelle sue composizioni il celebre sound degli ottoni e dei legni del nord d’Inghilterra. L’ensemble offrirà al pubblico della Mortella, la rara opportunità di ascoltare la Serenata op. 7 di Dvorak, per fiati, violoncello e contrabbasso scritta nel 1878, ed eseguita per la prima volta a Praga sotto la direzione del compositore. Nel programma musicale anche una trasposizione per fiati di un brano corale di William Walton, “Set me as a seal upon thine heart”.

Giovedi 17 luglio a salire sul palco del Teatro Greco sarà invece l’Orchestra Magister Harmoniae nata nel 2010 per volontà dell’Associazione Musica Insieme APS di Grugliasco. Direttrice stabile è la violinista Elena Gallafrio. L’Associazione è una realtà artistica di alto livello qualitativo che guarda anche al sociale grazie al coinvolgimento dell’AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Dal 2010 attorno a quest’orchestra sono nati eventi e spettacoli di grande impatto artistico ed emotivo, con il consenso di pubblico e critica, che hanno già visto coinvolti alcuni importanti artisti del panorama musicale, come Stefano Bollani, Carlo Romano (oboista di Ennio Morricone), Andrea Ravizza e molti altri. Nel 2023 e 2024 l’orchestra ha gareggiato, in rappresentanza dell’Italia, al Summa Cum Laude International Youth Music Festival di Vienna, il più importante Festival mondiale per orchestre e cori giovanili. Unica orchestra su 36 partecipanti, la Magister Harmoniae ha vinto l’anno scorso il PRIMO PREMIO “with outstanding success” (eccezionale successo) che è il massimo del punteggio al “Summa Cum Laude”. Alla Mortella la formazione presenterà musiche da film quali Jurassic Park, Il Codice da Vinci, Pirati dei Caraibi, Star Wars, Mission Impossible, ed altre colonne sonore dell’indimenticabile Ennio Morricone.

Giovedi 24 luglio serata “partenopea” al Teatro Greco, grazie all’esibizione di “ScalzaBanda”. L’associazione ScalzaBanda opera nel centro di Napoli, in particolare nel quartiere Montesanto, ma comprende anche giovani provenienti da quartieri periferici della città e dei comuni che prendono parte regolarmente alle attività del progetto. L’obiettivo è quello di realizzare un percorso d’inclusione sociale attraverso la pratica musicale collettiva. Fare musica insieme, favorisce infatti alti momenti d’integrazione e socializzazione, educando al rispetto, alla capacità di dare correttamente il proprio contributo in un gruppo senza prevaricare, alla capacità di ascoltare gli altri, oltre che se stessi. Inoltre la pratica bandistica, grazie alla sua dimensione pubblica, rafforza il senso di appartenenza sociale. Il programma musicale della prima parte del concerto, prevede brani jazzistici per Big Band che spaziano da Charles Mingus a Michael Jackson, sotto la direzione di Cristiano Stocchetti. Nella seconda parte, si esibirà invece la vivacissima Scalzastreet, formazione autogestita e autodiretta direttamente dalle ragazze e dai ragazzi di ScalzaBanda, in brani del loro repertorio, ricco di contaminazioni con diverse culture musicali, con musiche di Mahala Raï Banda, Emir Kusturica, Mark Ronson e molti altri ancora.

Giovedi 31 luglio, la chiusura della stagione 2025 sarà affidata agli ottoni della giovane formazione umbra “BilliBrass Ensemble” che proporrà un “cine-concerto”, sulla scia dei progetti basati sui film muti di Meliès, Chaplin o Keaton, presentati negli anni passati con grande successo al Teatro Greco. Quest’anno i BilliBrass tornano a La Mortella arricchiti da un “rumorista”, e proporranno una serata dedicata ai primi, celebri cortometraggi animati di Walt Disney, sonorizzati con nuove composizioni, tra cui Steamboat Willie, Hell’s Bells, e The Skeleton Dance. Il programma verrà completato da musiche degli anni ’20 (jazz, dixieland, ragtime ecc).

L’ensemble, con base a Perugia, è protagonista in numerosi festival in Italia e all’estero fra cui: Festival dei due Mondi (Spoleto), Stresa Festival (VB), Prix Italia 2018 (Capri, concerto trasmesso da Rai Radio Classica) e Chigiana. Il gruppo è stato selezionato per la fase finale dell’edizione 2019 del Concorso Internazionale Philip Jones International Brass Ensemble Competition presso il Royal Northern College of Music di Manchester, oltre che per vari festival del cinema:(Barciff 2023 – Barcellona; Madriff 2023 – Madrid; Mediterraneo Festival Corto 2023 – Cosenza; 8th Sacramento Underground Film & Arts Festival – Sacramento, USA).

Tutti i concerti sin terranno alle ore 21.00 al Teatro Greco.