Giardini la Mortella, prosegue la stagione concertistica

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Prosegue con grande successo di pubblico la stagione sinfonica promossa dalla Fondazione Walton ai Giardini la Mortella di Ischia. Nella suggestiva cornice del Teatro Greco giovedi 9 luglio arriverà dall’Inghilterra il Choir of Clare College, Cambridge.

Sarà un vero e proprio debutto, un’esibizione che proporrà un programma musicale a cappella che intreccia la tradizione corale italiana e britannica, in un ideale dialogo tra culture e secoli di storia musicale.

Il coro, che quest’anno celebra il settecentesimo anniversario del Clare College, prevede musiche di Monteverdi, Palestrina e Rossini accanto a opere corali di William Walton, che mosse i primi passi della propria formazione musicale come corista e organista in un college di Oxford.

Programma

Il programma comprende inoltre pagine dei grandi compositori britannici Vaughan Williams, Elgar e Stanford, arrangiamenti corali di canzoni popolari di Gershwin, Delius, Britten e Grainger, oltre a una selezione di madrigali e armonizzazioni vocali provenienti dalla tradizione britannica e americana.

Fondato come coro misto nel 1972, il Choir of Clare College si è affermato come una delle più prestigiose formazioni universitarie del mondo. Oltre a guidare le celebrazioni liturgiche nella cappella del College, svolge un’intensa attività concertistica, discografica e radiofonica.

Dal 2010 il coro è diretto da Graham Ross, musicista apprezzato a livello internazionale come direttore, compositore e divulgatore. Sotto la sua direzione il Choir of Clare College ha ricevuto costanti riconoscimenti per l’eccellenza artistica. Richiesto regolarmente come direttore ospite nel Regno Unito e all’estero, Graham Ross è Fellow e Direttore Musicale del Clare College e collabora con le principali formazioni inglese ed estere.

Il debutto della formazione alla Mortella rappresenta un incontro speciale tra la grande tradizione corale britannica e il luogo che William e Susana Walton vollero consacrare alla bellezza, all’amicizia e alla condivisione della musica.

Il concerto si terrà alle ore 21.00 nel suggestivo scenario del Teatro Greco.

Info e prenotazioni: lamortella.org