Giuseppe Andaloro chiude Un’Estate per sognare a Villa San Michele

Ultimo appuntamento con la kermesse musicale Un’estate per sognare di Villa San Michele.

Venerdì 8 agosto alle ore 20, sulla suggestiva terrazza panoramica, sarà il pianista palermitano Giuseppe Andaloro a chiudere gli appuntamenti musicali al calar del sole, con un concerto dal programma piuttosto variegato. Il musicista, infatti, si cimenterà in un repertorio che abbraccerà generi diversi, omaggiando il mondo classico di Brahms e Ravel e facendo delle incursioni nell’universo di King Crimson, Emerson, Lake & Palmer.

Premio Busoni 2005 e nello stesso anno premiato per “Meriti Artistici” anche dal Ministero Italiano per i Beni e le Attività Culturali, Andaloro è considerato dalla critica internazionale tra i più apprezzati interpreti della sua generazione. Allievo di Sergio Fiorentino e di Vincenzo Balzani, spazia dal tardo Rinascimento italiano fino a Ligeti e ai compositori contemporanei. Solista ai festival più noti, dal Ruhr Klavier al Salzburg, al Due Mondi di Spoleto, ha suonato in tournée con rinomate orchestre e in collaborazione con famosi direttori d’orchestra o insieme ad artisti vari, tra cui: Sarah Chang, Giovanni Sollima, Sergej Krylov, John Malkovich, Tatsuo Nishie.

La soprintendente e console on. di Svezia Kristina Kappelin è molto soddisfatta della stagione concertistica che sta per concludersi: “Ringrazio il pubblico sempre numeroso e affezionato e ricordo il prossimo appuntamento culturale con il festival “Il Salotto della Sfinge”, che quest’anno sarà inaugurato il 21 agosto con il vernissage di una mostra permanente dedicata alla marchesa Luisa Casati Stampa.”

La manifestazione musicale, organizzata dalla Fondazione Axel Munthe, è realizzata con il patrocinio dell’Ambasciata di Svezia e con il contributo di Progetto Piano.

Per l’acquisto dei biglietti (prezzo concerti € 20,00; ridotto ragazzi e studenti € 10,00) basta recarsi alla biglietteria mezz’ora prima o, in prevendita, presso il bookshop del museo, tutti i giorni dalle 9 alle 18. Per chi viene da Napoli vi è la possibilità di rientro con l’ultima corsa marittima. Per informazioni: tel. 081.8371401 www.villasanmichele.eu