Giuseppina la cantante, Kafka in musica domenica 28

Domenica 28 settembre ore 19.00, nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo di Napoli, in Largo San Marcellino 10. si terrà “Giuseppina la cantante”, azione scenico-musicale intorno all’ultimo racconto di Franz Kafka, evento di chiusura della rassegna MusicaoltrelaMusica realizzata dalla N.O.S. in partnership con l’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’.

I musicisti dell’Orchestra Scarlatti Young suoneranno, reciteranno e si muoveranno sulla scena, mescolando frammenti del testo kafkiano con una ricca e varia sequenza di brani solistici e cameristici: Stravinskij, Rossini, Berio, Britten, una musica inedita ad hoc del giovane compositore partenopeo Giuseppe Galiano, e altro ancora. Ciò per evocare la mitica vicenda di Giuseppina, raffigurata in scena dalla giovane clarinettista Silvia Porzio, topolina dal fievole fischio che si auto consacra artista in un gioco sottile tra mistificazione e bellezza, dentro il chiuso e tremante mondo del popolo dei topi: ultima ‘allucinazione’ kafkiana, gravida di profezie.

Una suggestione nuova, da non perdere.

Biglietti online: https://www.azzurroservice.net/stagioni-teatrali/nuova-orchestra-scarlatti/ e presso le prevendite TicketOnLine o al botteghino da un’ora prima dei concerti.