Giuseppina la cantante, venerdì 6 a San Marcellino e Festo

Non il solito concerto. I musicisti della Orchestra Scarlatti Young suoneranno, reciteranno, si muoveranno tra la scena e il pubblico intrecciando musica e parole, per costruire un’inedita partitura intorno all’ultima visione di Kafka. Una suggestione originale, nuova, da non perdere.

Il cartellone dei Concerti d’Autunno della Nuova Orchestra Scarlatti propone per venerdì 6 dicembre 2024 ore 19.00, nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo (Napoli, Largo San Marcellino 10), un’azione scenico-musicale con i musicisti dell’Orchestra Scarlatti Young, protagonisti di un’inedita partitura intorno all’ultima visione di Kafka (omaggio a 100 anni dalla sua scomparsa): “Giuseppina la cantante”, ultimo, grande racconto, scritto nel 1924, profetica visione di tante illusioni e paure del nostro presente.

Giuseppina, topolina dal fievole fischio che si auto consacra artista, in un gioco sottile tra mistificazione e bellezza dentro il chiuso mondo dei topi, sarà evocata sulla scena dai giovani musicisti che alterneranno frammenti rivelatori del testo kafkiano con una ricca sequenza di brani solistici e cameristici (Stravinsky, Rossini, Khachaturian, Berio, Bach, Britten e altro ancora), il tutto incorniciato da una musica di scena composta per l’occasione e diretta da Giuseppe Galiano.

Un’idea originale della Nuova Orchestra Scarlatti. Scena a cura di Gaetano Russo. Riduzione testi di Enzo Viccaro.

Biglietti su azzurroservice.net e al botteghino da un’ora prima dell’inizio spettacolo.

Info: 0812535984 – info@nuovaorchestrascarlatti.it