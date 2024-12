Gli Erreway il 4 giugno al Palapartenope

- pubblicità -

Erreway, la band argentina conosciuta in tutto il mondo grazie alla serie giovanile Rebelde Way, creata da Cris Morena, torna sui palcoscenici del mondo.

Le loro canzoni pop rock hanno segnato una generazione, e i suoi componenti, uniti dall’amore per la musica nonostante le restrittive regole accademiche dell’Elite Way School, sono i più amati dal pubblico! Camila Bordonaba, rimasta lontana dalle scene per 15 anni, torna in pista con i suoi grandi amici Felipe Colombo e Benja Rojas.

La band si esibirà in uno show fantastico con luci, suoni, effetti speciali e soprattutto le indimenticabili canzoni che hanno fatto sognare un’intera generazione.

L’appuntamento con i fan italiani è fissato per il 4 Giugno al Teatro Palapartenope di Napoli, i biglietti saranno in vendita on line dalle ore 12 del 2 Dicembre su www.ticketone.it e dalle ore 12 del 3 Dicembre presso tutti i punti vendita abilitati ticketone.