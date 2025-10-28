Grande successo per Anna. Insana Passio

- pubblicità -

Strepitoso successo per “Anna. Insana Passio”, lo spettacolo di inaugurazione della 28esima stagione concertistica della Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli, andato in scena sabato 25 ottobre.

Ben dieci minuti di applausi da parte del pubblico che aveva registrato il sold out ad una settimana dall’evento. Una sala gremita e spettatori estasiati dalla pièce di Margherita Pupulin, violinista, attrice e regista, ideata in occasione delle celebrazioni di Napoli 2500, del ventennio della Fondazione Ezio De Felice e ‘cucita su misura’ per il luogo che l’ha ospitata: il teatro di corte di Palazzo Donn’Anna Anna a Napoli.

Presenti per l’occasione Laura Valente, direttrice artistica per Napoli 2500, Roberto Fedele, responsabile della Fondazione Ezio De Felice, Paologiovanni Maione, musicologo della Pietà de’ Turchini, Diego Nuzzo della rassegna Wunderkammer, Grazia Torre presidente fondazione FOAN (ordine architetti), Davide Scognamiglio e Adriana Follieri di Manovalanza. Tra le rappresentanze internazionali il Console Generale di Spagna a Napoli, Dott. Javier Triana Jiménez, i musicisti Eduardo Egüez e Sabina Colonna dell’ensemble La Chimera, Emiliano Gonzalez Toro e Mathilde Etienne, fondatori dell’ensemble I Gemelli.