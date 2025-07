Il Giardino dei Semplici live a Pianura martedì 29

- pubblicità -

Vocazionaria Deus Charitas

Pianura

Martedì 29 luglio 2025 ore 21.00

Il Giardino dei Semplici

50 Years

in

1975/2025: 50 anni di musica

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

La storica band napoletana de Il Giardino dei Semplici sta festeggiando in giro per l’Italia i suoi 50 anni di carriera musicale con un tour celebrativo che martedì 29 luglio approderà a Pianura presso la Vocazionaria Deus Charitas (Via don Giustino M. Russolillo, 14).

L’evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Sul palco la band che vanta nel suo palmares più di 5 milioni di copie vendute, ripercorrerà la propria storia musicale attraverso i suoi brani più celebri che hanno accompagnato le giornate di più generazioni grazie ad una miscela sonora rock-pop elegante, raffinata, impreziosita da falsetti ed impasti vocali armonici e suggestivi.

Il gruppo alias Andrea Arcella (tastiere, piano, programmazione, cori), Tommy Esposito (batteria, cori), Luciano Liguori (basso, voce solista, cori) e Savio Arato (chitarre, cori) proporrà dal vivo più di due ore di musica ed emozioni con i suoi più grandi successi ( “M’innamorai”, “Miele”, “Tu ca nun chiagne”, “Vai”, “Concerto in La minore”…) compresi quelli racchiusi nel loro undicesimo lavoro discografico in studio “Argento Vivo”.

Il GdS è una delle realtà più forti e longeve del panorama della musica italiana. Cinquant’anni di carriera, 5 milioni di dischi venduti, 2000 concerti, 1 Festival di Sanremo, 3 Festivalbar, innumerevoli premi vinti nel corso delle decadi. La particolarità del gruppo è quella di coniugare il pop ed il rock con la tradizione melodica (italiana e napoletana).