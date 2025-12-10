Il jazz-punk dei World Service Project venerdì 12 al Punk Tank Cafè

- pubblicità -
VENERDI’ 12 DICEMBRE DA LONDRA AL PUNK TANK CAFE’ IL LIVE DE
WORLD SERVICE PROJECT – JAZZ PUNK.
Vincitori del Peter Whittingham Jazz Award e nominati per il premio “Young European Jazz Artist” WorldService Project, sono i massimi specialisti del “punk jazz”, due dei generi più inquietanti nella storia della musica del XX secolo.
Melodie inneggianti, groove duri e improvvisazioni brucianti.
Il loro ultimo album “HIDING IN PLAIN SIGHT” è uscito durante il COVID per RareNoise, ora l’irriverente punk-jazz band britannica dei WorldService Project torna in Italia per una serie di date live.
Il gruppo guidato da Dave Morecroft è una creatura di grande personalità, che propone un riconoscibile mix di caos e disciplina, di ferocia e humor, attraverso cui vengono dosati con sapienza avant-funk, punk e free-jazz. Gli show della band sono intrisi di teatralità e di una sorta di energia catartica che li rendono delle esperienze memorabili. Come spiega Dave Morecroft – che oltre ad essere il cantante, il tastierista e il principale compositore dei brani dei WSP è anche il direttore artistico del festival londinese Match&Fuse – “Il nostro è un live pieno di energia, in cui ci gettiamo ogni volta sperando di uscirne vivi e pensiamo che se alla fine del concerto non stai praticamente sanguinando, allora non hai dato tutto quello che potevi dare”
Dave Morecroft – keyboards/vocals
Ben Powling – saxophone
Arthur O’Hara – bass/vocals
Luke Reddin Williams – drums
Kieran McLeod – trombone
LINK EVENTO FB https://fb.me/e/3O9zlANcO
LINK INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/DRuwKc2jONd/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
www.worldserviceproject.co.uk // @WSProject // facebook.com/worldserviceproject //
instagram.com/worldserviceproject // youtube.com/worldserviceproject
