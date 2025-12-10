Il jazz-punk dei World Service Project venerdì 12 al Punk Tank Cafè

- pubblicità -

VENERDI’ 12 DICEMBRE DA LONDRA AL PUNK TANK CAFE’ IL LIVE DE

WORLD SERVICE PROJECT – JAZZ PUNK.

Vincitori del Peter Whittingham Jazz Award e nominati per il premio “Young European Jazz Artist” WorldService Project, sono i massimi specialisti del “punk jazz”, due dei generi più inquietanti nella storia della musica del XX secolo.

Melodie inneggianti, groove duri e improvvisazioni brucianti.

Il loro ultimo album “HIDING IN PLAIN SIGHT” è uscito durante il COVID per RareNoise, ora l’irriverente punk-jazz band britannica dei WorldService Project torna in Italia per una serie di date live.

Il gruppo guidato da Dave Morecroft è una creatura di grande personalità, che propone un riconoscibile mix di caos e disciplina, di ferocia e humor, attraverso cui vengono dosati con sapienza avant-funk, punk e free-jazz. Gli show della band sono intrisi di teatralità e di una sorta di energia catartica che li rendono delle esperienze memorabili. Come spiega Dave Morecroft – che oltre ad essere il cantante, il tastierista e il principale compositore dei brani dei WSP è anche il direttore artistico del festival londinese Match&Fuse – “Il nostro è un live pieno di energia, in cui ci gettiamo ogni volta sperando di uscirne vivi e pensiamo che se alla fine del concerto non stai praticamente sanguinando, allora non hai dato tutto quello che potevi dare”

Dave Morecroft – keyboards/vocals

Ben Powling – saxophone

Arthur O’Hara – bass/vocals

Luke Reddin Williams – drums

+

Kieran McLeod – trombone