Il Natale in musica del Collegium Philarmonicum

Da giovedì 11 a martedì 30 dicembre 2025, la Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato (Napoli, NA), si trasformerà in un luogo di dialogo tra tradizione e contemporaneità, con concerti a lume di candela, recital, racconti popolari, ensemble vocali e orchestrali, oltre che a memorabili performance che rievocano atmosfere sacre e popolari.

Un Natale fatto di emozioni sospese, luci che rassicurano e ombre che invitano alla riflessione. È questo lo spirito che anima “Luci e Ombre del Natale”, il ciclo di appuntamenti inserito nel programma ALTRI NATALI del Comune di Napoli e con la prestigiosa partecipazione del COLLEGIUM PHILARMONICUM.

Otto diversi concerti che si trasformeranno in un laboratorio di emozioni condivise, dove voci, strumenti, storie, tradizioni popolari e repertori internazionali si intrecciano in un calendario ricco e profondamente evocativo.

Il progetto si propone di restituire alla comunità un Natale autentico, in cui convivano la gioia delle celebrazioni, la memoria collettiva e l’intimità dei sentimenti che accompagnano questo tipico e tradizionale periodo dell’anno. Ogni appuntamento è pensato come un tassello diverso: un’esperienza capace di mettere in dialogo passato e presente, spiritualità e quotidianità, silenzi e coralità, offrendo al pubblico un percorso culturale di grande spessore, attraverso il valore inestimabile della musica.

Il primo appuntamento – dell’11 dicembre – sarà un delizioso concerto dal titolo “Cantata del tempo sospeso” e inizierà alle ore 19.00. La rassegna si apre con una performance che trae ispirazione dal senso di sospensione che accompagna l’attesa del periodo natalizio. La musica diventa un filo sottile che collega il tempo presente ai ricordi e alle attese future, evocando atmosfere intime e rarefatte. Protagonisti della serata saranno Antonello Paliotti e Irene Scarpato, curatori dell’evento, capaci di dar forma a una performance intensa e profondamente coinvolgente.

A seguire il 15 dicembre alle ore 18.00 , un altro imperdibile concerto, questa volta intitolato: “Fatti e Fattarielli ‘e Natale: storie e fatti poco noti”, con Francesca Ciardiello – che nella sua brillante carriera ha lavorato come attrice-cantante nella compagnia stabile di Luigi De Filippo e con Massimo Ranieri, Maurizio Scaparro, Michele Placido, Antonio Casagrande – accompagnata durante l’intero spettacolo da Lello Giulivo.

Un viaggio dentro la memoria popolare, tra aneddoti, credenze, figure caratteristiche e racconti poco conosciuti che hanno accompagnato il Natale napoletano nei secoli. Un racconto vivo e appassionante che restituisce alla città la sua voce più spontanea.

Il 16 dicembre alle ore 18.00 , il terzo appuntamento sarà incentrato su una performance intensa e luminosa, che esplora le sonorità più profonde del repertorio natalizio attraverso interpretazioni avvolgenti, capaci di creare un’atmosfera meditativa e delicata. “Gioielli Neri” si avvince a essere una serata da non perdere, tra emozioni e ricordi in tipica atmosfera natalizia, con una brillante Sara Gioielli e Luigi Esposito al pianoforte. Sospeso tra il pop e la musica classica, “Gioielli Neri” è il primo disco della cantante e produttrice puteolana Sara Gioielli. Un lavoro intimo e lucente, come una carezza nel buio. È la chiave d’accesso ai mondi sonori ed emotivi dell’artista, che con voce sincera e pianoforte essenziale racconta il perdono, la sconfitta, la cura, il dolore. Nel corso dello spettacolo, accanto alle sue composizioni, Gioielli intreccerà canti natalizi, rivisitati con delicatezza e spirito contemplativo che dialogano con l’anima del disco. Il Natale, con la sua attesa e la sua malinconia luminosa, si fa specchio delle stesse emozioni che attraversano “Gioielli Neri”: un invito ad ascoltare, raccogliersi e sentire.

Il 17 dicembre alle ore 18.00 sarà la volta di “Riflessi sonori – Concerto a lume di candela”, con l’Ensemble Strumentale Collegium Philarmonicum, in collaborazione con il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. Un appuntamento intimo e suggestivo, nel quale la voce della musica si riflette nella luce tremolante delle candele. Un concerto che invita al silenzio, alla contemplazione e all’ascolto profondo, portando nel cuore del pubblico la serenità tipica del periodo.

“The Christmas Choir” del 19 dicembre alle ore 18.00 , è un’entusiasmante serata-evento, ricca di musica e divertimento, con The Mighty Voices e Ensemble Collegium Philarmonicum e la partecipazione di Enrico Rispoli, Michela Montalto, Margherita Marinelli, Simona Papi, Tonia Agliarulo e Antonio Perna al pianoforte. Un ensemble di professionisti napoletani con esperienze musicali eterogenee, che si incontrano nella comune ricerca di nuove sonorità mantenendo salda la tradizione gospel. Le loro voci si intrecciano in una celebrazione collettiva capace di trasmettere energia, vitalità e senso di comunità. Brani iconici come “Silent Night” e “White Christmas” assumono la forma di preghiere laiche, evocando pace, serenità e dolce nostalgia. Un concerto in grado di avvolgere il pubblico in un’atmosfera festosa e, al tempo stesso, profondamente emotiva.

Il 24 dicembre alle ore 18.00 seguirà “Musica sensum pertinendi inflammat” con Lucrezia Ianieri, Sara Di Fusco e Yu Ding, in collaborazione con il Conservatorio San Pietro a Majella. La Vigilia di Natale trova il suo cuore pulsante in un concerto che mette al centro il desiderio di pace e rinascita. Il motto che guida la performance – “Luce, pace e amor ardano nei nostri cuori come un’aria sublime che mai svanisce” – diventa un invito a riscoprire i valori universali che il Natale rappresenta, soprattutto in un periodo segnato da conflitti, divisioni e fragilità umane. L’opera lirica, con la sua forza narrativa, offre un linguaggio capace di parlare di guerra e riconciliazione, odio e amore, sofferenza e speranza. Le arie selezionate, provenienti da paesi e tradizioni diverse, celebrano la fratellanza e la possibilità di comprendersi oltre le barriere linguistiche. I tre giovani interpreti – già presenti su palcoscenici internazionali – rappresentano una generazione capace di portare avanti il patrimonio lirico con talento, dedizione e una visione nuova. Il repertorio spazia dalle melodie natalizie più note (tra cui brani firmati da Blane, Feliciano, Berlin) a celebri arie d’opera, in un percorso che accende la sensibilità e invita alla riflessione.

Il 26 dicembre alle ore 18.00 andrà in scena “Il Natale dei popoli” con Mimmo Maglionico e Giovanni Mauriello. Un dialogo musicale tra culture e tradizioni che restituisce al Natale il suo carattere universale. Lingue, ritmi e strumenti diversi si incontrano per raccontare un mondo capace di riconoscersi nelle differenze.

A seguire, per l’ultimo concerto-evento di chiusura, “Aspettando il nuovo anno” con la partecipazione dell’Orchestra Giovanile Collegium Philarmonicum, diretta dal Maestro Gennaro Cappabianca. La rassegna si conclude con un concerto che accompagna il pubblico verso il nuovo anno, grazie all’energia e al talento dei giovani musicisti dell’orchestra. Un augurio musicale che fonde entusiasmo, speranza e tradizione.

Un Natale da vivere insieme, dove “Luci e Ombre del Natale” nasce dal desiderio di offrire alla città un’esperienza culturale che unisca bellezza, spiritualità e partecipazione. La Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato diventa così il cuore pulsante di un percorso artistico che abbraccia musica, creatività e memoria condivisa.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.