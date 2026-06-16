Inventario Archivio Bideri, venerdì 19 a Palazzo Carafa

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In occasione della 32° edizione della Festa della Musica, manifestazione internazionale organizzata da AIPFM – Festa della Musica Italia e promossa dal Ministero della Cultura, dal tema de La voce dei luoghi, la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania aderisce all’iniziativa con la Presentazione dell’Inventario Archivio Bideri, arricchita dall’esibizione del Maestro Fabrizio Romano al pianoforte e della cantautrice Flo, e da una esposizione di documenti originali.

Interventi

Intervengono:

Gabriele Capone, soprintendente archivistico e bibliografico della Campania

Ferdinando Bideri, presidente della Fondazione Rosa e Ferdinando Bideri

Ferdinando Tozzi, delegato del Sindaco di Napoli per l’audiovisivo e l’industria musicale

Erika Vettone, archivista e presidente ANAI

Esibizione musicale

Si esibiranno in alcuni brani musicali tratti dall’Archivio Bideri:

Pianoforte: M° Fabrizio Romano

Voce: Flo

L’incontro

L’incontro, in programma venerdì 19 giugno 2026 alle ore 18.00, nel Salone delle Feste di palazzo Diomede Carafa in via San Biagio dei Librai 121, prevede la presentazione dell’importante Archivio Bideri, dichiarato di notevole interesse culturale nel 2024, e dell’intervento di riordino, inventariazione e condizionamento realizzato dalla Soprintendenza, con finanziamento dalla Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura.

L’iniziativa di valorizzazione dell’Archivio assume ancor maggiore rilievo rispetto alla recente candidatura della canzone classica napoletana come patrimonio immateriale dell’UNESCO.

Editrice musicale Bideri fondata nel 1876

Il Fondo archivistico, infatti, custodisce la memoria storica della casa editrice musicale Bideri, fondata nel 1876, e più in generale, della canzone classica napoletana, anche grazie alla presenza dei materiali che costituiscono la Raccolta Giuseppe Tafuri.

L’Archivio riflette questa attività imprenditoriale e culturale attraverso tipologie diverse di materiali quali autografi musicali, fotografie d’epoca, musica a stampa, contratti per l’utilizzo di diritti e traduzioni, strumenti musicali antichi e dischi.

A Ferdinando Bideri, fondatore della Casa editrice, in particolare, è riconosciuto il merito di aver industrializzato il settore dell’editoria musicale, e di aver promosso a livello internazionale la musica partenopea.

L’archivio

L’universo musicale napoletano è ampiamente documentato con oltre 2700 testi e partiture musicali, datati a partire da metà ‘800: documenti, fotografie d’epoca, memorabilia nonché manoscritti di Salvatore di Giacomo, Ferdinando Russo, Vincenzo Russo, Giovanni Capurro, Libero Bovio, Ernesto Murolo, Edoardo Nicolardi, E.A. Mario, Ernesto De Curtis e molti altri.

Tra le pubblicazioni destinate alla vendita e diffusione è testimoniata l’ampia produzione di copielle, cantipiano e album di canzoni napoletane.

Tra i testi più celebri, con relative traduzioni, troviamo Torna a Surriento; ’O sole mio; Maria Marì; I’ te vurria vasà; ‘O surdato nnammurato, Guapparia, Zappatore, Lacreme napulitane, Carmela; Napule ca se ne va.

Per l’occasione, sarà esposta una selezione di documenti originali tratti dall’Archivio.

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Ingresso libero, non occorre prenotare.

Sito ufficiale della manifestazione:

Info:

Gabriele Capone

Dichiarazione del dott. Gabriele Capone, Soprintendente archivistico e bibliografico della Campania:

“Napoli è conosciuta universalmente per la sua musica, nella quale si identifica e riconosce a sua volta. È per questo che l’Archivio Bideri rappresenta un patrimonio fondamentale per ricostruire la storia di canzoni senza tempo e, soprattutto, per comprendere le strade che le poesie in musica dei grandi parolieri percorsero ben oltre i confini nazionali.

L’Archivio Bideri è infatti anche testimonianza di una impresa editoriale specialistica, caratterizzata da modernità e lungimiranza, che ha portato all’internazionalizzazione della musica partenopea.

La Soprintendenza ha quindi profuso notevole impegno perché il valore dell’Archivio Bideri fosse ufficialmente riconosciuto e tutelato, con l’emanazione del Decreto d’interesse culturale e, grazie ad un progetto specifico, alla redazione di un inventario e, dunque, alla piena fruibilità del fondo.

Un’attenzione e cura verso le fonti documentarie della tradizione musicale di Napoli che, speriamo tutti, possano contribuire al percorso verso il riconoscimento UNESCO.”

Ferdinando Bideri

Dichiarazione del dott. Ferdinando Bideri, Presidente della Fondazione Rosa e Ferdinando Bideri:

“Il Decreto di interesse culturale della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania è un riconoscimento del valore del nostro archivio che assume un significato particolare alla luce della recente candidatura della canzone classica napoletana a patrimonio UNESCO.

Le prime iniziative promosse a sostegno della candidatura hanno reso evidente l’esigenza di una rappresentazione della canzone classica napoletana che sappia coniugare divulgazione, rigore storico e consapevolezza culturale.

Una tradizione che ha un preciso perimetro temporale e che ha prodotto autori, poeti, compositori e editori di rilevanza internazionale deve essere raccontata come un fenomeno identitario che merita studio, approfondimento e valorizzazione.

È tempo che le principali istituzioni cittadine e regionali assumano un ruolo attivo nel percorso di candidatura: la richiesta di dichiarare la canzone classica napoletana patrimonio UNESCO richiede azioni strategiche di supporto fondate sulla conservazione delle fonti, sulla creazione di spazi permanenti che ne custodiscano e valorizzino la memoria, sulla ricerca e la rielaborazione in chiave contemporanea e, non ultima, sulla formazione delle nuove generazioni.

Solo così l’auspicato successo della candidatura vedrà la canzone classica napoletana diventare un asset distintivo dell’offerta culturale cittadina, evitando che resti un riconoscimento simbolico.

La Fondazione Bideri è pronta ad offrire la propria collaborazione per costruire un palinsesto di iniziative che porti a risultati duraturi.”