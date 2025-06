Ischia, continuano i concerti ai Giardini la Mortella

- pubblicità -

Le attività concertistiche promosse dalla Fondazione Walton ai Giardini la Mortella di Ischia sono in pieno svolgimento con l’avvio della stagione sinfonica nel meraviglioso Teatro Greco ed il prosieguo del calendario cameristico nella Recital Hall.

Proprio nell’ambito degli degli Incontri Musicali dedicati alla musica cameristica, sabato 21 e domenica 22 giugno è atteso ad Ischia il giovane chitarrista inglese Oliver Manning.

Nel suo programma di sala, Oliver, renderà omaggio a William Walton, eseguendo le sue Bagatelle per chitarra, composizioni di grandi difficoltà tecniche ed interpretative scritte ad Ischia nel 1972 per il famoso chitarrista inglese Julian Bream. Le Bagatelle sono unanimemente considerate tra i pezzi più straordinari mai scritti per chitarra e sono state eseguite ed incise dai più celebri chitarristi del mondo.

I concerti si svolgeranno alle ore 17.00 presso la Recital Hall.

Info e prenotazioni: lamortella.org