James Senese non ce l’ha fatta, aveva 80 anni

- pubblicità -

Non ce l’ha fatta James Senese. Il sassofonista, 80 anni, è morto al Cardarelli dove era ricoverato in terapia intensiva dal 24 settembre scorso. Le sue condizioni erano gravi per via di una polmonite, complicata dal fatto che il sassofonista napoletano si sottoponesse regolarmente a dialisi.

Il musicista, già membro degli Showmen, fondatore dei Napoli Centrale e poi insieme a Pino Daniele, Tullio De Piscopo ed Enzo Avitabile, è stato uno degli epigoni del Neapolitan Power.

vera, passionale e intrisa di contaminazioni. È stato un onore averlo protagonista di molte nostre iniziative tra cui il Capodanno. Il suo sax risuonerà per sempre, nel nome di

James Senese è stato un artista straordinario, un figlio della Napoli vera, passionale e intrisa di contaminazioni. È stato un onore averlo protagonista di molte nostre iniziative tra cui il Capodanno. Il suo sax risuonerà per sempre, nel nome di Pino Daniele.

A dare la notizia della sua scomparsa è stato, via social, l’amico e collega Enzo Avitabile. “Non bastano parole per un dolore così grande ma solo un GRAZIE! Grazie per il tuo talento, la dedizione, la passione, la ricerca. Sei stato un esempio di musica e di vita. Un amico per fratello, un fratello per amico. Per sempre”.

Così su X il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Nato nel 1945 nel quartiere Miano (dove tuttora viveva) da madre napoletana e padre afroamericano, un militare di stanza a Napoli, Gaetano Senese ha incarnato la fusione tra radici locali e influenze internazionali. Il suo primo amore fu il sax, ispirato da John Coltrane, che divenne il suo strumento di espressione più profonda.

Negli anni ’60 fondò gli Showmen con Mario Musella, pionieri del rhythm and blues italiano. Ma fu nel 1975, con la nascita di Napoli Centrale insieme a Franco Del Prete, che Senese diede vita a un progetto musicale rivoluzionario: jazz, funk, soul e tradizione napoletana si mescolavano in testi crudi e impegnati, raccontando le ingiustizie e le lotte del Sud.

Il suo sax graffiante e viscerale ha accompagnato Pino Daniele in momenti storici, come il concerto del 1981 in piazza del Plebiscito. Con Tullio De Piscopo ed Enzo Avitabile ha contribuito alla nascita del neapolitan power, un movimento musicale che ha dato voce a Napoli con orgoglio e autenticità.