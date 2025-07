Jazz, duo voce-piano dalla Svezia venerdì 4 a Villa San Michele ad Anacapri

- pubblicità -

Venerdì 4 luglio alle ore 20 , dopo l’atmosfera intima della cappella e i suoni antichi del repertorio barocco, si cambia registro con uno spettacolo di musica jazz da non perdere. Sul palcoscenico della terrazza panoramica, due dei musicisti svedesi di maggior successo si esibiscono insieme per la prima volta a Villa San Michele.

La cantante Lina Nyberg e il pianista Daniel Karlsson vantano entrambi una lunga e brillante carriera in Svezia e a livello internazionale e presenteranno a Capri brani tratti dall’album in duo “The Night and the Music” (Prophone/Naxos), ma anche brani tratti dall’omaggio al compositore tedesco Kurt Weill.

In questo concerto, Nyberg e Karlsson eseguiranno diversi standard jazz ed evergreen, oltre ad alcuni dei pezzi più amati di Kurt Weill, come “Lonely House” e “Surabaya Johnny” – in nuovi arrangiamenti – e ultime composizioni di Lina Nyberg.

L’eclettica cantante, premiata con un Grammy Award, è ritenuta una delle artiste più sensibili e innovative della scena scandinava. Originale e creativa, vanta una carriera iniziata giovanissima e col tempo costellata da successi dovuti a collaborazioni eccellenti. Di lei Dan Backman di SvD Svenska Dagbladet ha scritto: “…ci sono molte gemme sottili da scoprire sia nel fraseggio personale di Nyberg che nella delicata esecuzione d’insieme e negli assoli dei musicisti partecipanti.”

Daniel Karlsson è famoso per la sua versatilità che lo ha portato a incidere diversi album e a ricevere numerosi riconoscimenti. Come scrive Ian Patterson, critico di “All about Jazz”: “Il suo modo di suonare avvincente e il suo talento compositivo lo contraddistinguono come uno dei pianisti contemporanei più entusiasmanti.”

La rassegna concertistica si svolgerà, ogni venerdì fino all’ 8 agosto, con la consulenza musicale di Bo Löfvendahl, grazie al contributo di Progetto Piano e al patrocinio dell’Ambasciata di Svezia.

Per partecipare ai concerti è importante prenotarsi e per l’acquisto (prezzo intero € 20,00; ridotto ragazzi e studenti € 10,00) basta recarsi alla biglietteria mezz’ora prima o, in prevendita, tutti i giorni dalle 9 alle 18. Per chi viene da Napoli vi è la possibilità di rientro con l’ultima corsa marittima. Per informazioni: tel. 081.8371401 www.villasanmichele.eu