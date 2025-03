Je a teatro, Franco Ricciardi al Teatro Cilea sabato 29

- pubblicità -

A un anno dal suo ultimo concerto al Teatro Cilea di Napoli, Franco Ricciardi torna a esibirsi sul palco del prestigioso teatro vomerese in occasione del suo tour “Je a teatro”.

L’appuntamento, in data unica il 29 Marzo con inizio alle ore 21, promette – ancora una volta – di regalare al pubblico un’esperienza indimenticabile, tra musica, ricordi e profonde emozioni.

Pochi i biglietti ancora disponibili in prevendita: 40 euro per il settore A, 35 euro per il settore B e 30 euro per la galleria.

Il Teatro Cilea, ormai punto di riferimento per la musica dal vivo, ospiterà uno spettacolo che va oltre il semplice concerto. “Je”, titolo dell’ultimo album di Ricciardi, non è solo una raccolta di brani, ma un viaggio intimo nel mondo dell’artista. “Je”, che significa “Io”, rappresenta l’intera carriera e il vissuto di Franco: dal ragazzo di Secondigliano che raggiungeva a piedi lo Stadio di Fuorigrotta per far ascoltare le sue canzoni, all’uomo consapevole del proprio talento, capace di riempire lo Stadio Maradona.

Lo spettacolo, della durata di due ore, racconta la vita di Franco Ricciardi, che si mette a nudo davanti al pubblico, condividendo affetti, ricordi e passioni. Un intreccio di ricordi ed esibizioni canore, tra cui spicca l’esecuzione del primo brano che Franco abbia mai cantato: “‘O Tren do sole” di Mario Merola. “Ricantarlo davanti al pubblico è un’emozione fortissima” – confessa l’artista.