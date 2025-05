Joe Barbieri al Teatro Acacia mercoledì 7

- pubblicità -

Dopo i concerti della vincitrice di un Grammy Nicole Zuraitis, della star cubana Jany McPherson e di Sergio Caputo, l’undicesima edizione del festival “Jazz & Baccalà” prosegue presentando – unico evento off non ospitato dal Teatro Summarte – mercoledì 7 maggio al TEATRO ACACIA di Napoli (via Raffaele Tarantino 1) Joe Barbieri che proporrà dal vivo (oltre ai suoi successi) i brani del suo nuovo album Big Bang, il suo settimo lavoro discografico di inediti, il dodicesimo disco in studio.

L’album Big Bang ruota attorno a un’antica passione di Barbieri: l’astronomia, e al concetto che l’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo si sfiorano, fino a sovrapporsi. “All’inizio degli anni 2000” racconta Joe, “ho scritto una canzone che è poi diventata anche il nome della mia etichetta indipendente, con la quale continuo a pubblicare: ‘Microcosmo’. In quella scelta c’era già la percezione che, prendendo in prestito le parole di Kant, il cielo stellato sopra di noi sia in qualche modo intimamente connesso alla costellazione di sentimenti che ci portiamo dentro. ‘Big Bang’ è il racconto, sviluppato attraverso dieci nuove canzoni, di questa convinzione. Ma non solo. Il cielo mi ha sempre insegnato che tutto è in movimento, che nulla, a dispetto delle apparenze, è mai fermo. Così, in ‘Big Bang’ ho voluto seguire quella scintilla capace di dar vita a un nuovo inizio, abbandonandomi a una scrittura e a un suono dal tocco diverso, pur mantenendo il mio stile. Il risultato è che questo album mi sembra il più liberatorio che abbia mai fatto: un album luminoso, da cantare… persino da ballare, da ascoltare con gli occhi chiusi, ma con il quale viaggiare a occhi ben spalancati.”

Chiude la rassegna “Jazz & Baccalà” venerdì 16 maggio Alan Harris, cantante, chitarrista, cantautore newyorkese, rappresenta la quintessenza della vocalità jazz, erede di un’arte, quella dei crooner, che in passato ha prodotto grandi interpreti. Nato a Brooklyn e cresciuto tra Harlem e Pittsburgh, tra il jazz e il country, nel corso della sua carriera ha ricevuto decine di premi, tra cui spiccano il referendum dei critici di Downbeat nella categoria “Rising star jazz vocalist”, che in America rappresenta la consacrazione definitiva per un jazzista, e tre New York Nightlife Award come “Outstanding Jazz Vocalist”.

La rassegna “Jazz & Baccalà” si è caratterizzata fin dalla sua nascita con il format music&food, proponendo ad ogni spettacolo la degustazione di piatti della tradizione partenopea e tante nuove ricette con protagonista il baccalà, ingrediente tipico della tradizione sommese, cucinato dai migliore chef locali e grandissimi artisti del panorama jazz, italiano e internazionale, il tutto servito da silenziosissimi e professionali camerieri, mentre le note dei grandi artisti scaldano la sala, completando un esperienza altamente sensoriale.

Lo staff del Teatro Summarte lavora in sinergia con i produttori locali.

Riconfermata la Direzione Artistica di Elio Coppola in sinergia con la

Direzione del Teatro di Marco Panico. La degustazione sarà a cura del ristorante “ ‘800 borbonico”