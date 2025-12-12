Junk Solo, Maurizio Capone alla Sala Molière

- pubblicità -

Come ogni anno, l’appuntamento natalizio al Teatro Sala Molière (Via Bognar, 21) di Pozzuoli, diretto da Nando Paone, è dedicato alla musica e questa volta vedrà in scena sabato 13 dicembre, alle ore 21.00 e domenica 14 dicembre 2025, alle ore 19.00, Maurizio Capone in “Junk Solo”.

«Nella sala Molière di Pozzuoli, che è un luogo veramente speciale – spiega Capone – porterò in scena il mio work Show nel quale racconterò e canterò le mie canzoni ma soprattutto racconterò la storia e la vita di strumenti particolari, quelli che ho realizzato utilizzando materiali riciclati».

Il concerto in “solo” è un modo per ascoltare i brani, i concetti filosofici e sociali che hanno reso Maurizio un musicista unico, amato, stimato e apprezzato in Italia e nel mondo. Un musicista che ha trasformato i suoi ideali in musica, che attraverso i suoi testi racconta le storie del mondo partendo dal basso e con l’autorevolezza di chi riesce a trasformare la spazzatura in eccellenti strumenti musicali. Lo spettacolo è una sorta di happening che si dipana attraverso canzoni, racconti visionari e tanta ironia. Un percorso originale e affascinante che include la descrizione della nascita degli strumenti, che provengono tutti da vite precedenti e che una volta terminata la loro funzione convenzionale assurgono a nuova vita come strumenti musicali. Può anche succedere che venga invitato qualcuno del pubblico a provare gli strumenti. Come ovvio il centro di tutto è la musica ed ascoltare brani come Si Te Ne Vaje, Saglie Na Voce, Lisca di Pesce in versione acustica, ovvero con Scopa Elettrica, Bi-Dé o Bongattoli è sicuramente un’esperienza unica che ha anche dell’incredibile. L’esperienza ha dimostrato che qualunque location è adatta, luoghi raccolti o piazze non fanno differenza. Capone e la sua musica suscitano interesse perché sono come l’uovo di colombo, cose alla portata di tutti riutilizzate con genialità, nessuno resta indifferente a tanta creatività. Nella stagione 2021/22 lo spettacolo ha vinto il premio “Miglior Spettacolo” per il festival “Il Teatro Cerca Casa” diretto da Manlio Santanelli.

Maurizio Capone è fondatore ed anima di Capone & BungtBangt, la prima band italiana di junk music ovvero musica ecologica suonata esclusivamente con strumenti fatti da materiali riciclati. Le grandi capacità espressive hanno permesso a Capone di creare un one man show.