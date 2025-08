Kiss Kiss Way 2025 su TV8, Sky Uno e Now

- pubblicità -

Dopo aver infiammato le piazze di Napoli, Torino, Corigliano-Rossano, Baia Domizia e Golfo Aranci con cinque spettacolari appuntamenti di due giorni ciascuno e con concerto live finale tra il 30 maggio e il 27 luglio, Kiss Kiss Way 2025 – la grande festa itinerante firmata Radio Kiss Kiss – esplode in tv con due imperdibili speciali in prima serata, sabato 2 e 9 agosto alle 21.30, su TV8, Sky Uno e in streaming su NOW.

Due serate-evento della durata di due ore ciascuna, pronte a far rivivere da casa tutta l’energia e le emozioni che hanno travolto migliaia di spettatori dal vivo a Napoli. In scena, i protagonisti della musica italiana e internazionale che hanno reso memorabile questa edizione del tour.

Ma non solo: anche durante il live televisivo, spazio a Casa Kiss Kiss, il cuore pulsante del tour, con momenti esclusivi. Le dirette radio, gli ospiti, l’intrattenimento e i contenuti live per i social e per l’on air saranno parte integrante dello spettacolo in onda su Sky, TV8 e NOW, portando a casa l’atmosfera unica e travolgente del tour.

Alla conduzione, le voci simbolo di Radio Kiss Kiss che hanno accompagnato il pubblico tappa dopo tappa: Pippo Pelo e Adriana, Marco e Raf, Alfio e Ciro, Max e Max – una squadra affiatata, coinvolgente, sempre pronta a fare festa con il pubblico.

Il cast artistico è da capogiro e rappresenta il meglio della scena musicale attuale:

Annalisa, Benji e Fede, Bnkr44, Carl Brave, Clara, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gabry Ponte, Joan Thiele, Les Votives, Noemi, Olly, Planet Funk, Rose Villain, Sarah Toscano, Serena Brancale, Settembre, Skunk Anansie, Sophie and the Giants, Tananai, Tropico. A sorpresa è arrivato a Napoli anche un ospite speciale: Gigi D’Alessio.

La tappa trasmessa in TV è quella di Napoli, città simbolo della musica e dell’ospitalità italiana. Le immagini renderanno omaggio all’atmosfera unica offerta dalla città, trasformando ogni nota in un tributo al calore partenopeo.

Un mix esplosivo di pop, rock, elettronica e urban per due prime serate tutte da ballare, da cantare e da condividere.

Kiss Kiss Way 2025 in TV è l’appuntamento musicale dell’estate da non perdere.

Segnate le date:

📺 Sabato 2 agosto e sabato 9 agosto alle 21.30. Su TV8, Sky Uno e in streaming su NOW.

