Kiss Kiss Way, il tour parte da Piazza Plebiscito

Parte da piazza del Plebiscito il tour “ Kiss Kiss Way – we live. you play. ” , che toccherà, oltre a Napoli, altre quattro città. Le date del tour sono state annunciate questa mattina durante la conferenza stampa tenutasi nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, alla quale sono intervenuti il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, i sindaci di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, Cellole-Baia Domizia, Guido Di Leone, Golfo Aranci, Giuseppe Fasolino, e, in collegamento, l’assessore ai Grandi Eventi di Torino, Domenico Carretta. All’incontro erano presenti anche l’assessora al Turismo e alle Attività produttive, Teresa Armato, e il Consigliere del Sindaco di Napoli per l’industria culturale e l’audiovisivo, Ferdinando Tozzi.