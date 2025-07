Kiss Kiss Way, la tappa di Baia Domizia venerdì 11 e sabato 12

- pubblicità -

Dopo il successo travolgente delle tappe di Napoli, Torino e Corigliano-Rossano, il tour estivo Kiss Kiss Way – we live. you play. torna in Campania, dopo aver già registrato numeri da record nelle prime tre tappe, con un pubblico caloroso che ha risposto con entusiasmo all’energia di Casa Kiss Kiss, del Play Village e del live finale.

Fino a oggi, con le prime 3 tappe di Napoli, Torino e Corigliano-Rossano il tour ha già conquistato oltre 110.000 persone. Ne rimangono ancora due che sono per l’emittente molto importanti: Baia Domizia, dove è iniziato il conto alla rovescia, e Golfo Aranci in Sardegna (26 e 27 luglio).

Il commento di Lucia Niespolo, Presidente ed Editore di Radio Kiss Kiss:

“Il successo ottenuto, così superiore alle aspettative che ci eravamo posti tenendo ben presente che è il nostro primo tour, ci fa capire quanto il pubblico voglia vivere con noi le emozioni che sappiamo trasmettere. E per chi non ci conosceva, questo tour è stata l’occasione per scoprire Radio Kiss Kiss e scegliere di seguirci, grazie all’empatia e al legame che si sono creati con i nostri speaker ad ogni tappa. I numeri social che stiamo riscontrando lo confermano giorno dopo giorno: le tante domande che riceviamo dimostrano la curiosità e la voglia crescente di conoscerci meglio e di partecipare sempre più da vicino al nostro mondo.”

A Napoli migliaia di fan hanno affollato le strade trasformando la città in un vero palcoscenico a cielo aperto, sottolineando il grande successo di Radio Kiss Kiss, che proprio da qui ha dato il via al tour, presentando per la prima volta Casa Kiss Kiss, dopo il trionfo di Sanremo. A Torino la partecipazione ha superato ogni previsione, dimostrando come anche al Nord l’emittente sia molto seguita e apprezzata. A Corigliano-Rossano il tour non solo ha conquistato l’intera regione Calabria, ma ha coinvolto anche migliaia di turisti presenti sulla costa jonica. Proprio a Corigliano sono stati regalati momenti indimenticabili, offrendo ad alcune persone del pubblico la possibilità di salire sul palco e abbracciare i loro idoli: un’esperienza emozionante che ha rafforzato il rapporto tra artisti e spettatori, dimostrando la crescente voglia, da parte di tutti, di vivere la musica in modo autentico e diretto.

Questa volta sarà Baia Domizia, splendida località del litorale casertano, a ospitare un weekend che si preannuncia imperdibile, tra musica, divertimento e tante sorprese, grazie anche al supporto e alla disponibilità del Sindaco Guido Di Leone di Baia Domizia/Cellole, che ha reso possibile questo evento speciale.

🎶 23 Artisti annunciati – concerto sabato 12 luglio (dalle ore 21:00)

Anna Tatangelo, Aka7even, Alex Wyse, Lda, Cioffi, Boomdabash, Lorenzo Lupo, Francesco Da Vinci, Aiello, Sangiovanni, Settembre, Lorenzo Fragola, Michele Bravi, Petit, Luk3, Mida, Rhove, Les Votives, Federica Abate, I Desideri, Grelmos, Stè e Senza Cri.

Location e programma

Il cuore dell’evento sarà Arena dei Pini a Baia Domizia (CE), che si trasformerà per due giorni in un grande villaggio dell’intrattenimento:

Venerdì 11 luglio : apertura del Play Village dalle ore 10:00 con animazioni, dj set, attività, giochi e momenti esclusivi.

: apertura del Play Village dalle ore 10:00 con animazioni, dj set, attività, giochi e momenti esclusivi. Sabato 12 luglio: attività al Play Village per tutta la giornata e grande concerto gratuito dalle ore 21:00.

Come partecipare al concerto

Il concerto è gratuito, ma con accredito obbligatorio: il Ticket Day per Baia Domizia è stato attivo il 3 luglio dalle ore 15:00 per meno di 30 minuti e i posti sia Pit Gold che Parterre sono andati esauriti. Chi non è riuscito ad accreditarsi potrà provare a vincere gli ultimi ingressi partecipando alle attività del Play Village o ascoltando Radio Kiss Kiss durante i momenti “instant win”.

Partecipando infatti alle attività del Play Village l’11 e il 12 luglio a Baia Domizia, i giochi e le sfide daranno la possibilità di aggiudicarsi gli ultimi biglietti disponibili.

Esperienze da vivere (e condividere!)

All’interno del Play Villagge ci sarà spazio anche per un’installazione spettacolare: il Mega Gioco Interattivo in scala reale. Una struttura scenografica dove il pubblico potrà sfidarsi, vincere premi esclusivi (tra cui i biglietti per il concerto del 29) e interagire con i partner in modo divertente, originale e… super social!

IN DIRETTA RADIO E TV E COPERTURA MULTICANALE

L’intero show sarà trasmesso in diretta su Radio Kiss Kiss e su Kiss Kiss TV (canale 158 DTT), con la produzione di Massimo Bonelli (iCompany) e la regia di Cristiano D’Alisera.

Lo spettacolo di Napoli è stato registrato e sono stati realizzati due speciali, della durata di due ore ciascuno, in chiaro su TV8, su Sky Uno e in streaming su NOW, attesi per il 2 e 9 agosto alle 21.30.

PARTNER D’ECCEZIONE

Kiss Kiss Way 2025 è realizzato con il supporto di brand d’eccellenza che, grazie alla collaborazione con Rai Pubblicità, saranno protagonisti attivi in ogni tappa del tour:

Lavazza Crema e Gusto – Main Partner

– Main Partner Marlù – Official Partner

– Official Partner Plenitude – Official Partner

– Official Partner Nintendo – Official Partner

– Official Partner DR Automobiles – Official Car

– Official Car Derby Blue – Official Bar

– Official Bar E con la partecipazione di Poste Italiane

Grazie a queste importanti collaborazioni, ogni tappa del tour si trasforma in un’esperienza ancora più ricca, interattiva e coinvolgente.

IL TOUR DOPO Baia Domizia…

Golfo Aranci | 26 e 27 luglio – concerto seconda serata dalle h. 21,00

Ogni tappa sarà articolata in tre spazi principali: Palco Concerti, Play Village e Casa Kiss Kiss, fulcro esperienziale dell’intera iniziativa.

“Kiss Kiss Way – we live. you play.”

Non chiamatelo solo concerto.

Ogni tappa, due giorni, un’esperienza da vivere con Radio Kiss Kiss.

Preparatevi.

