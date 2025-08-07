La Bambola di Patty Pravo in blues Chiara Crystal

- pubblicità -

La cantautrice Chiara Crystal reinterpreta il celebre successo de La Bambola di una delle icone della musica italiana, Patty Pravo.

Una rivisitazione in chiave blues ideata insieme al suo produttore, Beppe Stanco. ‘’L’idea di lavorare ad una cover è un’idea che ho sempre avuto – spiega Chiara. La bambola è un brano molto moderno: c’è forza e ribellione da parte di una donna che rifiuta di farsi trattare come una bambola. E per me è fondamentale usare la musica come mezzo per dare forza a chi fa fatica nella vita, a chi vive nella paura e a chi combatte ogni giorno”.

Chiara scrive canzoni, ispirandosi alla canzone d’autore italiana e dall’altro alle “pop star” americane. La musica è un po’ come “la mia salvezza e la mia missione nella vita: è il mezzo per eccellenza che mi permette di esprimermi e comunicare agli altri la mia visione vita ed il mio piccolo mondo interiore.

Da Batticuore a Mezzaluna, Lucciole e tanti altri, Chiara Crystal ha pubblicato diversi brani che andranno a comporre il suo primo disco. L’estate scorsa ha aperto i concerti dei The Kolors e Matteo Paolillo (attore della serie ‘Mare Fuori) ed è stata ospite all’interno del prestigioso Premio Lunezia e dell’evento Special Festival all’arena di Verona.