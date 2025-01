La colonna sonora di Questi Fantasmi

- pubblicità -

Pivio & Aldo De Scalzi sono gli autori della colonna sonora del film “Questi fantasmi” di Alessandro Gassmann, tratto dall’omonimo capolavoro di Eduardo De Filippo e andato in onda su Rai Uno il 30 dicembre.

La soundtrack originale e completa è ora disponibile in digitale, edita da Curci e Creuza.

La collaborazione tra i due compositori e Alessandro Gassmann come regista è iniziata virtualmente nel 1997, con la partecipazione al film di Ferzan Ozpetek “Hamam – Il bagno turco”, di cui l’attore era protagonista.

Durante quella prima esperienza è nata un’amicizia che ha dato vita a un sodalizio creativo profondo: nel corso degli ultimi vent’anni, la loro musica ha accompagnato praticamente tutti i lavori diretti dall’artista per lo schermo e il palcoscenico, con un successo confermato dalla lunga tournée del suo ultimo spettacolo teatrale: “Racconti disumani”, interpretato da Giorgio Pasotti e ispirato al racconto di Kafka “Una relazione per un’Accademia”.

In “Questi Fantasmi” i due musicisti genovesi (Aldo De Scalzi è il fratello del grande Vittorio, fondatore dei New Trolls, ndr), che hanno all’attivo una lunga frequentazione con la tradizione napoletana, si confrontano per la prima volta con il teatro di Eduardo De Filippo. Per l’occasione hanno realizzato un disegno musicale in bilico tra la ghostcomedy americana – con ampio uso di strumenti ‘esoterici’ come il theremin o la sega suonata con l’archetto – e gli arrangiamenti orchestrali ispirati alla sceneggiata napoletana degli anni del boom economico.

Come sempre, la colonna sonora è stata realizzata nel loro studio di Genova, con la collaborazione fondamentale di Luca Cresta e Claudio Pacini, e il coinvolgimento dello storico team musicale che collabora da anni con il duo. Tutti i brani sono originali e strumentali, fatta salva l’unica canzone presente, “N’accordo in fa”, brano del 1927 di Gigi Pisano e Nicola Valente, mutuata dalla versione di Roberto Murolo e qui cantata dal protagonista Massimiliano Gallo, accompagnato dalla chitarra di Andrea Maddalone.