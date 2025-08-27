Le corna in testa, il nuovo singolo di Pia Tuccitto

Da Venerdì 29 agosto sarà disponibile nelle piattaforme digitali ‘’LE CORNA IN TESTA’’ il nuovo singolo della cantautrice PIA TUCCITTO, prodotto da Frank Nemola presso il Montecalvo Studio (Bo) e distribuito da Distrokid.
La rocker toscana, dopo la partecipazione al ‘’Giffoni Film Festival’’ per la presentazione del docufilm ‘’I Bovolenta’’ (ideato da Federica Lisi e Stefano Ferrari), di cui ha curato la colonna sonora, torna alle sue origini, il rock, e lo fa con ‘’Le corna in testa’’ , un riscatto di chi è stato tradito, che non sfocia nel perdono ma nella ricarica delle corna stesse.
Pia Tuccitto, cantautrice rock, nel ‘93 ha iniziato la sua carriera nel team di Vasco Rossi, con il quale ha trascorso 15 anni durante i quali hanno condiviso i palchi dei più importanti eventi live (3 edizioni dell’Heineken Jammin’ Festival, Rock R’evolution e supporter ai tour di Vasco). Tra la sua vasta produzione, alcune canzoni sono state interpretate da grandi artisti come Patty Pravo, Irene Grandi e lo stesso Vasco. Ha tre album all’attivo: “Un segreto che”, “Urlo” e “Romantica io” e svariati singoli. Negli ultimi anni, oltre alla musica, si è dedicata a diversi progetti nell’ambito dell’arte, della fotografia e del teatro, proponendo con successo lo spettacolo ioelei in collaborazione con Federica Lisi Bovolenta. I nuovi brani, Cento e 1000 lacrime, Ora puoi volare, W la Libertà Feat Augusta Melisi e Un aiuto speciale duetto con la cantautrice Rosy Velasco sono i primi di una serie che usciranno nel corso dell’anno e anticipano il nuovo doppio album di Pia Tuccitto.
Titolo: Le corna in testa
Testo e musica: Pia Tuccitto
Batteria: Frank Nemola
Basso: Frank Nemola
Chitarre: Dario Comuzzi – Pino e Franco Endrix
Cori: Pia Tuccitto
Pre-produzione: Pia Tuccitto
Produttore artistico: Pia Tuccitto – Frank Nemola
Registrato e mixato: Frank Nemola Montecalvo Studio (Bo) – Claudio Adamo Fonoprint (Bo)
Mastering: Max Paparella Groove Sound Design di Monteveglio (Bo)
Produttore esecutivo: Pia Tuccitto
Personal manager: Federica Lisi
Disegno copertina: Pia Tuccitto
Design grafica: Elena Balboni
Sito: Cristina Venturi
Studio legale: Giovanni D’Ammassa
Distribuzione digitale: Distrokid
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.