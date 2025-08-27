Le corna in testa, il nuovo singolo di Pia Tuccitto

- pubblicità -

Da Venerdì 29 agosto sarà disponibile nelle piattaforme digitali ‘’LE CORNA IN TESTA’’ il nuovo singolo della cantautrice PIA TUCCITTO, prodotto da Frank Nemola presso il Montecalvo Studio (Bo) e distribuito da Distrokid.

La rocker toscana, dopo la partecipazione al ‘’Giffoni Film Festival’’ per la presentazione del docufilm ‘’I Bovolenta’’ (ideato da Federica Lisi e Stefano Ferrari), di cui ha curato la colonna sonora, torna alle sue origini, il rock, e lo fa con ‘’Le corna in testa’’ , un riscatto di chi è stato tradito, che non sfocia nel perdono ma nella ricarica delle corna stesse.

Pia Tuccitto, cantautrice rock, nel ‘93 ha iniziato la sua carriera nel team di Vasco Rossi, con il quale ha trascorso 15 anni durante i quali hanno condiviso i palchi dei più importanti eventi live (3 edizioni dell’Heineken Jammin’ Festival, Rock R’evolution e supporter ai tour di Vasco). Tra la sua vasta produzione, alcune canzoni sono state interpretate da grandi artisti come Patty Pravo, Irene Grandi e lo stesso Vasco. Ha tre album all’attivo: “Un segreto che”, “Urlo” e “Romantica io” e svariati singoli. Negli ultimi anni, oltre alla musica, si è dedicata a diversi progetti nell’ambito dell’arte, della fotografia e del teatro, proponendo con successo lo spettacolo ioelei in collaborazione con Federica Lisi Bovolenta. I nuovi brani, Cento e 1000 lacrime, Ora puoi volare, W la Libertà Feat Augusta Melisi e Un aiuto speciale duetto con la cantautrice Rosy Velasco sono i primi di una serie che usciranno nel corso dell’anno e anticipano il nuovo doppio album di Pia Tuccitto.

Titolo: Le corna in testa

Testo e musica: Pia Tuccitto

Batteria: Frank Nemola

Basso: Frank Nemola

Chitarre: Dario Comuzzi – Pino e Franco Endrix

Cori: Pia Tuccitto

Pre-produzione: Pia Tuccitto

Produttore artistico: Pia Tuccitto – Frank Nemola

Registrato e mixato: Frank Nemola Montecalvo Studio (Bo) – Claudio Adamo Fonoprint (Bo)

Mastering: Max Paparella Groove Sound Design di Monteveglio (Bo)

Produttore esecutivo: Pia Tuccitto

Personal manager: Federica Lisi

Disegno copertina: Pia Tuccitto

Design grafica: Elena Balboni

Sito: Cristina Venturi

Studio legale: Giovanni D’Ammassa

Distribuzione digitale: Distrokid