Le Fiabe di Basile in musica lunedì 6

La Casa del Mandolino e delle Arti del Mediterraneo è lieta di accogliere nella suggestiva sede di Piazza Museo Filangieri, un progetto artistico di grande prestigio, una performance caratterizzata dall’ amalgama perfetta di diverse discipline artistiche; narrazione, esecuzione musicale , canto, per uno spettacolo che omaggia uno dei più grandi esponenti della letteratura, della storia, della tradizione e della cultura campana e non solo, Gian Battista Basile.

Lo spettacolo si presenta come una narrazione di fiabe o cunti, arrangiate in una nuova stesura drammaturgica, dedicate principalmente all’opera dell’autore giuglianese G. B. Basile, tratte da “Lo cunto de li cunti, ovvero “lo trattenemiento de peccerille” (Pentamerone che risale alla seconda metà del ‘600 napoletano). Basile fu il primo ad utilizzare questo genere letterario come forma di espressione popolare e, ad indirizzare l’opera, nonostante il titolo, ad un pubblico di adulti muovendosi tra le regole della commedia dell’arte, del racconto rituale e del formulario alchemico.

Raccontare di favole lo si può fare in molti modi, in questo spettacolo la via prediletta è quella del rapporto diretto con il pubblico, restando in parte fedeli all’originaria arte delle cantastorie.

Questa scelta di utilizzare la struttura interpretativa ed esplicativa, proprie delle fiabe raccontate da voce a voce, nasce dall’amore per tutto quel che, per sua natura intrinseca, rappresenta il patrimonio popolare, culturale e sociale della propria Terra di appartenenza.

Così ci si avvale della varietà dello strumento vocale (che permette l’esplorazione delle frequenze tali da produrre le diverse voci dei personaggi.., dalle streghe, agli orchi alle bambine…) nonché della mimica facciale, come elementi di comunicazione suggestiva, si predilige la scrittura di filastrocche inedite (testi di Anita Pavone) e canzoni originali scritte e cantate della cantautrice Giovanna Panza (dalla vocalità estremamente calda ed avvolgente, a volte quasi eterea) accompagnata alla chitarra da Dario Della Monica, musicista ecclettico, versatile ed esuberante e dalle percussioni di Ettore Pavone effettista, appassionato di suoni ancestrali e di strumenti inusuali che traccerà altresì l’eco dei tappeti sonori durante la narrazione stessa dei cunti. Non mancano dei brevi omaggi alla canzone popolare di tradizione.

Uno spettacolo di narrazione recitato e cantato, dunque, minimalista nella scenografia, in cui tutti i personaggi surreali per generare l’atto di natura drammaturgica prendono corpo attraverso le sonorità vocali e musicali dando vita ad una visione quasi filmica ed immaginifica di forte impatto.

Al termine un racconto a sorpresa, tratto dalle opere di un altro grandissimo autore: Annibale Ruccello. In sintesi: due mondi narrativi a confronto tra il seicento ed il novecento napoletano.

L’associazione culturale no profit “PENTAMERONE, AGORA’ PER TROVARSI”, si propone di divulgare lo studio e la conoscenza de

Lo Cunto de li cunti ovvero lo trattenemiento de peccerille di G.B. Basile. Un’opera letteraria edita nel 1634-36. l’associazione nasce per non disperdere il patrimonio ancestrale campano e vanta quarant’anni di ricerca e prestigiose pubblicazioni che alcuni suoi soci hanno prodotto su temi quali fiabe, favole, mito e tradizione popolare. Ultimamente nel mese di novembre in collaborazione con l’Accademia di Romania a Roma ha presentato la prima giornata di convegno internazionale sulla fiaba in varie culture del mondo, arricchita dalla performance di Teresa Barretta. Il meeting proseguirà in terra napoletana a maggio e coinvolgerà molti rappresentanti di storia e cultura popolare di altre terre. Lo spettacolo

rappresenterà la punta di diamante quale chiusura delle giornate di studio e di divulgazione delle fiabe nel mondo.

Vi aspettiamo per trascorrere insieme la festa della Befana in un’atmosfera fiabesca..

Al termine dello spettacolo, spumante e panettone per brindare insieme al Nuovo Anno.

Prenotate il Vostro posto.

Durata dello spettacolo: 1h 15m.

link alla pagina artistica della compagnia dedicata al progetto: su ‘li Cunti di Mastu Basile”:

https://www.facebook.com/share/1DqDcWeVUa/ https://facebook.com/events/s/trattenemiento-de-peccerille-d/615083951069981/ TRATTENEMIENTO DE PECCERILLE da G. B. Basile Fiabe Sonorizzate a cura dell’’Associazione culturale ‘A Luna & ‘O Sole Con ANITA PAVONE voce narrante, filastrocche inedite musicate e nuova drammaturgia GIOVANNA PANZA voce cantante e testi inediti DARIO DELLA MONICA chitarra ETTORE PAVONE effetti sonori e percussioni

Casa del Mandolino e delle Arti del Mediterraneo Piazza Museo Filangieri,247 – Napoli (zona Duomo) Lunedì 6 gennaio 2025 ore 19,30