Le Vesuviane, martedì 29 all’Arena Flegrea

“Le Vesuviane. L’altra metà di cantanapoli” tornano sul palco dell’ Arena Flegrea martedì 29 luglio, alle 21:00, per una seconda edizione di un grande concerto, curato nella direzione artistica da Federico Vacalebre e inserito dal consigliere delegato del Sindaco di Napoli per l’industria della musica e dell’audiovisivo Ferdinando Tozzi nella programmazione culturale dell’amministrazione comunale tra gli eventi di punta di Napoli Città della Musica.

Ad arrangiare i brani e dirigere l’orchestra, anche questa tutta al femminile come il cast di voci, Elisabetta Serio.

Ingresso gratuito – biglietti disponibili sulla piattaforma EventBrite: ogni utente potrà scaricare un massimo di 4 ingressi gratuiti.

“‘Le Vesuviane’ è uno dei progetti che meglio rappresentano il percorso di Napoli Città della Musica, nata con l’obiettivo di mostrare la grande potenza artistica di Napoli con la sua storia, il suo cantautorato e la sua forza interpretativa. Sul palco dell’Arena Flegrea, con artiste e musiciste straordinarie, in un unico spettacolo arrivano valorizzazione della cultura e della tradizione musicale nostrana, interpretazione della musica internazionale, contaminazioni che rivelano sempre interessanti scoperte e meravigliose conferme, e anche messaggi di pace. Questo grande concerto, anche in questa seconda edizione, conferma che le donne della musica, di ieri e di oggi continuano a mostrare la loro forza, la loro grande professionalità e la loro grande capacità di emozionare e di entrare nella storia”. Così il consigliere delegato del Sindaco di Napoli per l’industria della musica e dell’audiovisivo Ferdinando Tozzi.

Le voci delle “Vesuviane” sono quelle di Mariapia De Vito, Silvia Falanga, Petra Magoni, Fabiana Martone, Sarah Jane Morris, Marina Rei, Le Rondinella, Monica Sarnelli, Lina Sastri, Lina Simmons, Irene Scarpato, Fausta Vetere, Manuela Zero, Greta Zuccoli, presentate da Noemi Gherrero.

L’orchestra diretta da Elisabetta Serio è composta da Giulia Salsone (chitarra), Katia Schiavone (chitarra), Francesca Del Duca (percussioni), Elisabetta Pasquale (basso/contrabbasso), Elisabetta Saviano (batteria), Caterina Bianco (primo violino, tastiera, cori, arrangiamento archi), Francesca Masucci (violino), Gabriella Ungureanu (violoncello), Giulia Romano (viola), Carmen Falato (sax soprano), Danielle Di Majo (sax contralto), Sandra Ugolini (sax tenore).

“Dopo aver lanciato due anni fa il sasso nello stagno, regalando a Napoli il primo concerto italiano, forse della storia, completamente al femminile, mi sono chiesto se avesse senso un bis, soprattutto se avesse senso che, ancora una volta, fossi io, un maschietto, a tirare le fila dell’operazione. Se fosse giusto. La risposta che mi sono dato, che mi hanno dato le Vesuviane di ieri, di oggi e quelle che verranno, è che non importa chi invita le signore della canzone a cantare, ma che siano loro, e solo loro almeno sino a quando la parità non sarà davvero una questione acquisita anche sul fronte della canzone, a tenere il palco e far vedere, sentire, capire, amare, quello che sanno fare. In scena, loro e solo loro: cantautrici e interpreti, voci storiche della tradizione partenopea – Lina Sastri e Fausta Vetere – e promesse, anzi giovani realtà, della scena newpolitana. Armate delle canzoni che hanno scritto o che hanno fatto proprie. Di canzoni in dialetto, in inglese, di canzoni brasiliane (il Chico Buarque De Hollanda in versione napoletana), americane, in dialetto, tradotte, tradite, amate. Di omaggi all’altra metà della melodia: a Kate Bush, a Rosa Balistreri, a Joni Mitchell, a Ria Rosa, a Patty Pravo, a Gloria Gaynor, a Gianna Nannini, a Carole King, a Betty Davis, a Madame. Voci veraci e non. E, ancora, radici e ali, rapper di seconda generazione – Lina Simmons – e songwriter, e, per tutte loro, e per tutti noi, un’orchestra completamente femminile, diretta dalla maestra concertatrice Elisabetta Serio, che firma anche tutti gli arrangiamenti della serata. A 2.500 anni dalla fondazione di Napoli spazio alle sirene, insomma. Se non ora, quando?”. Così il direttore artistico Federico Vacalebre.

In scaletta brani di Rosa Balistreri, Kate Bush, Betty Davis, Gloria Gaynor, Carole King, Madame, Fabiana Martone, Joni Mitchell, Gianna Nannini, Patty Pravo, Ria Rosa, Marina Rei, Le Rondinella, Lina Simmons, Irene Scarpato, Manuela Zero, Greta Zuccoli ma anche di Chico Buarque De Hollanda, John Lennon, Enzo Avitabile, Raffaele Viviani.