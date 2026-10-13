Lo stato di salute della canzone napoletana, mercoledì 14 al Conservatorio

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Il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli ospiterà il 14 ottobre prossimo alle ore 17.30 un incontro dibattito dedicata allo stato di salute della Canzone Napoletana, un importante appuntamento ideato e organizzato dall’Associazione Canoneinverso.

L’evento si inserisce ufficialmente nella rassegna “Vespero Napoletano”, la grande manifestazione culturale promossa dal Comune di Napoli.

Un incontro importante per la memoria musicale della città di Napoli

partecipano:

M° Gaetano Panariello, direttore del Conservatorio San Pietro a Majella – Napoli; Dott.Antonio Parlati, direttore del Centro di Produzione della Rai di Napoli; Dott.Luigi Carbone, presidente Commissione Cultura Comune di Napoli

Prof. Michelangelo Iossa, giornalista, scrittore e docente universitario;

Prof. Pasquale Scialò, musicista, docente universitario ed esperto di musica napoletana; Prof.ssa Francesca Seller, Conservatorio Santa Cecilia – Roma

Dott. Marcello Missaglia, ricercatore e organizzatore del Premio Missaglia; Dott.ssa Tiziana Grande, biblioteca Conservatorio San Pietro a Majella – Napoli

A guidare e condurre l’incontro sarà Gino Aveta, autore e regista.

Il pomeriggio si trasformerà in un viaggio emozionante raccontato attraverso le radici, le curiosità e le evoluzioni stilistiche di un repertorio unico al mondo, capace di dialogare da sempre con la cultura internazionale.

La scelta del Conservatorio di San Pietro a Majella, tempio storico della scuola musicale napoletana, offre la cornice ideale per valorizzare il lavoro di ricerca e conservazione del famoso Conservatorio napoletano in sinergia con l’Associazione Canoneinverso e le istituzioni cittadine.

Struttura dell’evento

Il programma prevede un percorso articolato e dinamico tra testimonianze approfondimenti e aneddoti che hanno segnato la storia della canzone classica napoletana, il tutto con intermezzi musicali dal vivo pensati per restituire al pubblico la viva voce e le vibrazioni dei capolavori immortali della tradizione partenopea.