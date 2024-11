Luca Barbarossa al Teatro Bolivar sabato 9

- pubblicità -

Sabato 9 novembre 2024, alle ore 21.00, al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30) diretto da Nu’Tracks, è la volta di Luca Barbarossa, altro grande nome della musica italiana. Con “Cento Storie per Cento Canzoni”, il cantautore romano racconta e porta in scena quella musica che ha avuto un ruolo fondamentale nella sua vita, invitando il pubblico a condividere con lui un vero e proprio viaggio musicale all’interno di un pezzo di storia e delle sue emozioni personali.

Il fortunato libro dell’artista romano diventa un tour teatrale, tra concerto e racconto. Le canzoni ascoltate, cantate, suonate, raccontate: dopo aver conquistato il pubblico dei lettori, Luca Barbarossa porta il suo progetto in teatro. Con lo spirito del cantastorie, in giro nei maggiori teatri d’Italia, Luca canterà e suonerà dal vivo le canzoni protagoniste della sua opera letteraria e ne racconterà i retroscena, le curiosità che si nascondono dietro ognuna di esse, ma anche il contesto storico, legato a doppio filo con il nostro vissuto, quello che proviamo e ricordiamo attraverso ogni singola canzone. Nel libro come nella scaletta del concerto i pezzi sono quelli che hanno segnato la vita di Luca e la nostra, da Frank Sinatra a Vasco Rossi, da Lucio Battisti a Bob Dylan, dai Beatles a Paolo Conte, da Franco Battiato a Pino Daniele e il concerto sarà la condivisione di queste emozioni, di questi fotogrammi, di questi momenti.