Luca Sala presente come autore nel nuovo album di Sal Da Vinci

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Nel nuovo disco di Sal Da Vinci c’è un brano che si intitola “Voglio ancora amarti”, scritto da Luca Sala.

Il brano

«Lo scrissi circa dieci anni fa, poco dopo la scomparsa di suo padre, Mario Da Vinci, che ci lasciò improvvisamente per un malore – racconta Luca Sala – ho sempre ammirato il rapporto speciale che Sal aveva con suo padre: una vita condivisa tra teatro, musica e palcoscenico. Così provai a immaginare il dolore che tragedie come questa portano nelle famiglie e nacque questa canzone. Ricordo che una domenica mandai il provino a Sal. Dopo qualche ora mi chiamò e mi disse: “Fratello, siamo tutti a tavola e stiamo piangendo. Tutta la mia famiglia ama questo pezzo. Grazie”. Da allora sono passati tanti anni.

Per Sal ho scritto molte canzoni, ma quando mi resi conto che questa non veniva pubblicata pensai che fosse semplicemente troppo intima, troppo dolorosa da cantare. Forse era così, non lo so. Non gliel’ho mai chiesto. Ho saputo aspettare. E con mia grande sorpresa, Sal ha scelto di inserirla in quello che credo diventerà il disco più importante della sua carriera, dopo la vittoria al Festival di Sanremo e la partecipazione all’Eurovision. Questa storia mi ha insegnato una lezione bellissima: le canzoni e le emozioni non hanno tempo. Le canzoni non scadono. Ecco perché ce ne sono ancora decine nel mio cassetto che aspettano soltanto il momento giusto e l’artista giusto per tornare a risuonare.»

Luca Sala

Luca Sala, nato a Milano nel 1979, è un autore, compositore e performer italiano di riconosciuta fama internazionale. Diplomato presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano in flauto traverso, pianoforte, armonia, composizione, storia della musica, teoria e solfeggio e direzione d’orchestra, ha costruito una carriera artistica che unisce solide competenze accademiche a una straordinaria sensibilità creativa.

Gli esordi

Dopo gli esordi come cantautore e la partecipazione a Sanremo Giovani nel 2001 con il brano “Scusa se”, sceglie di dedicarsi completamente alla scrittura e alla composizione, diventando negli anni una delle firme più apprezzate del panorama musicale italiano e internazionale.

Tra i suoi successi più significativi figura “Non è l’inferno”, scritta con Francesco Silvestre dei Modà e interpretata da Emma Marrone, vincitrice del Festival di Sanremo 2012. Ha inoltre firmato “L’amore merita”, certificata Disco d’Oro e rimasta ai vertici della classifica iTunes per diverse settimane, diventando un simbolo contro ogni forma di discriminazione.

Collaborazioni e successi

Nel corso della sua carriera ha scritto e composto per artisti di primo piano quali Emma Marrone, Francesco Silvestre, Alessandra Amoroso, Valerio Scanu, Sal Da Vinci, Mogol, Celso Valli, Clementino, Eros Ramazzotti, Ivana Spagna, Tiromancino, Carmen Consoli, Dodi Battaglia, Pupo, Antonella Bucci, Bobby Solo, Luisa Corna, Laura Bono, Pamela Prati e Valentina Persia.

Tra le opere più rappresentative figurano “Se amore è”, title track dell’album e del tour mondiale di Sal Da Vinci; “Chiamo te”, interpretata da Clementino e Sal Da Vinci contro la violenza sulle donne; “Noi casomai”, certificata Disco d’Oro per i Tiromancino; “L’odore del mare”, duetto tra Tiromancino e Carmen Consoli; “Timeless”, sigla internazionale della serie Penny on Mars, tradotta in otto lingue; “Essenza e Anima”, singolo di lancio dell’album di Ivana Spagna; “Ti lascio andare via” di Dodi Battaglia con la partecipazione del maestro Tommy Emmanuel; “Brilli (You Shine)”, scritta insieme a Mogol; e “Voglio ancora amarti”, inclusa nell’album “Per Sempre Sì” di Sal Da Vinci.

Riconoscimenti

La sua attività si estende anche al mondo della televisione e dell’intrattenimento, con collaborazioni per Disney Channel, Netflix, Prime Video e importanti produzioni internazionali.

Nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui tre Dischi d’Oro, un Disco Multiplatino, la vittoria al Festival di Sanremo, tre Premi Mia Martini, il Premio Lunezia, il Cantagiro, Io Canto, The Winner Is, X Factor e numerosi altri premi nazionali e internazionali. Attualmente Luca Sala è autore e compositore presso Ebim Records, etichetta indipendente guidata da Emanuela Bongiorni. È inoltre membro del trio internazionale The Italian Tenors, formazione che porta nel mondo il patrimonio della musica italiana attraverso un raffinato stile crossover. Nel 2026 sarà protagonista del suo settimo tour australiano e si esibirà in numerosi Paesi tra Europa, Oceania e Asia, tra cui Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Germania, Svizzera, Finlandia, Grecia, Cipro, Nuova Zelanda e Corea del Sud, confermando una carriera sempre più orientata verso una dimensione artistica internazionale.

Luca Sala è su: Web Site | Instagram