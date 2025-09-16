Lumie di Sicilia, poesie di Pirandello e musica della Nuova Orchestra Scarlato

- pubblicità -

Domenica 21 settembre 2025 alle ore 19, nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo, a Napoli in Largo San Marcellino 10, appuntamento con “Lumie di Sicilia”, originale reading poetico-musicale intorno all’omonima novella di Luigi Pirandello. Terzo appuntamento della rassegna MusicaoltrelaMusica, realizzata dalla N.O.S. in partnership con l’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’.

Il testo, incrocio fatale di destini tra un suonatore d’ottavino di paese e una brillante cantante in carriera, sarà letto in scena da Enzo Salomone e illustrato musicalmente da perle strumentali e vocali di Vivaldi, Rossini, Donizetti, Verdi, Puccini e altri ancora.

Alla Nuova Orchestra Scarlatti, con Francesco Attore (ottavino solista), si affiancherà il giovane soprano Chiara Polese.

Pubblicata la prima volta in rivista nel 1900, Lumie di Sicilia è la storia di Micuccio Bonavino, suonatore di ottavino nella banda del suo paesello siciliano che affronta un lungo viaggio per ritrovare in una grande città (probabilmente del Nord) Sina Marnis, o meglio la ‘sua’ Teresina: la ragazza povera di Messina di cui lui aveva scoperto lo straordinario talento canoro e che lui aveva fatto studiare a sue spese. All’epoca tra i due era nato un sentimento puro, ma ora Sina è una giovane star lanciata nel dorato mondo della lirica, e quando Micuccio giunge alla meta con il suo sacchetto di lumie (i luminosi limoni portati in dono dalla Sicilia) scopre che Sina appartiene ormai a un altro mondo, che inesorabilmente lo esclude…

Biglietti: https://www.azzurroservice.net/stagioni-teatrali/nuova-orchestra-scarlatti/ e presso le prevendite TicketOnLine o al botteghino da un’ora prima dei concerti.