Lutto nella musica, morto Quincy Jones

Quincy Jones, una figura iconica nel panorama musicale mondiale, ci ha lasciati all’età di 91 anni. Nel corso della sua lunga carriera, ha contribuito in modo significativo alla musica lavorando con artisti del calibro di Michael Jackson e Frank Sinatra. È stato insignito di ben 26 Grammy Award, scelto tra 76 candidature, a dimostrazione della sua immensa abilità e influenza nel settore. Nel 1991, ha ricevuto il prestigioso Grammy Legends Award, un riconoscimento riservato solo ai più grandi.

Non solo a livello internazionale, Quincy ha avuto legami anche con l’Italia, producendo due album nel nostro Paese. Quincy si è spento pacificamente nella sua residenza di Bel Air, in California. Accanto a lui, nel momento del trapasso, c’erano i suoi figli, i suoi fratelli e i suoi familiari più intimi, come riportato dal suo agente alla CNN. La dichiarazione ufficiale della famiglia esprime sia il dolore per la perdita che l’orgoglio per la vita straordinaria di Quincy.

La famiglia ha sottolineato quanto il suo amore e la sua gioia siano stati condivisi con il mondo attraverso la sua musica, affermando che il suo spirito continuerà a vivere attraverso le sue opere. Jones era noto non solo come musicista jazz e pop di spicco ma anche come un eccezionale arrangiatore, direttore d’orchestra e dirigente di una casa discografica. Inoltre, la sua dedizione ai diritti civili ha avuto un impatto significativo fuori dal palcoscenico, rivelando una figura completa e impegnata sia artisticamente che socialmente. La sua carriera, praticamente ineguagliabile nel mondo dello spettacolo, è stata guidata da un talento e una determinazione senza pari.

Tra i suoi numerosi successi, Quincy ha composto la colonna sonora del film vincitore dell’Oscar “In the Heat of the Night” (“La calda notte dell’ispettore Tibbs”). Ha anche prodotto “Thriller”, l’album di Michael Jackson che ha battuto ogni record. Senza dimenticare il progetto beneficio del 1985 “We Are the World”, al quale hanno partecipato numerose star del pop e del rock, unendo le loro voci per una causa comune. La sua eredità musicale è vasta e il suo contributo rimarrà indelebile nel tempo.

Nato a Chicago il 14 marzo 1933, Quincy Jones iniziò la carriera come trombettista nell’orchestra di Lionel Hampton nel 1953, abbandonò progressivamente questo strumento a favore della composizione e dell’arrangiamento per proprie orchestre e spesso per quella di Count Basie, e per cantanti sia bianchi sia di colore (Ella Fitzgerald, Ray Charles, di cui era molto amico, Frank Sinatra, tra gli altri). Jones ha prodotto dischi di enorme successo, a suo nome e per altri. È stato anche uno dei produttori esecutivi per la serie televisiva ‘Willy il principe di Bel-Air’. E’ stato, inoltre, attivista per i diritti degli afroamericani e soprattutto talent scout.