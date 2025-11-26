Maggio della Musica, Alessandro Simoni venerdì 28 al Museo Darwin – Dohrn

- pubblicità -

Interamente pianistico l’appuntamento di venerdì 28 novembre alle ore 20.00 per la stagione dell’Associazione Maggio della Musica, il terzo ospitato nella bella sede del Museo Darwin – Dohrn.

Ha un filo conduttore sinuoso e suadente il recital proposto da Alessandro Simoni, giovane pianista che si divide con successo tra repertorio classico e incursioni in altri ambiti: notevole, a proposito, la sua partecipazione alla colonna sonora di “Mare fuori”. Per il “Maggio della Musica”, infatti, Simoni ha inserito in locandina solo pagine riconducibili a movimenti di danza, a cominciare dal valzer, qui indagato, con esiti molto diversi, da Liszt (nel sulfureo “Mephistowalzer”) e da Skrjabin (nell’elegante “Valse” op.38). Un tocco di Sudamerica con le “Danzas Argentinas” di Ginastera prima di un intramontabile classico: “Lo schiaccianoci” di Cajkovskij, nella geniale e ormai collaudatissima rilettura del grande pianista russo Mikhail Pletnev. Si finisce con un omaggio, quasi inevitabile, a Stravinskij, collaboratore prezioso dei Ballets Russes di Diaghilev: i suoi “Tre movimenti” da Petrouchka rappresentano un esercizio di scrittura e un cimento pianistico, entrambi arditissimi.

Alessandro Simoni

Ventinove anni, ha frequentato il Conservatorio di Frosinone, sotto la guida di Gilda Buttà, conseguendo il diploma in Pianoforte con lode e menzione d’onore. Dopo un periodo di studi presso l’Ecole Normale de Musique de Paris, ha conseguito il Diploma nei corsi di Alto perfezionamento presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, sotto la guida di Benedetto Lupo. Ha partecipato a Masterclass e corsi estivi con Michele Marvulli, Roberto Cappello, Riccardo Risaliti, Alessandro De Luca. Attualmente si perfeziona, a Parma con Federico Nicoletta. È docente di Pianoforte Principale presso il Conservatorio di Taranto.

Si è esibito in Italia e all’estero, ospite di numerose istituzioni musicali. Nel 2021 è stato selezionato, dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, come pianista dell’Ensemble Novecento, eseguendo, in prima assoluta, varie composizioni all’Auditorium Parco della Musica.

È stato insignito, dalla Fondazione European Arts Academy“Aldo Ciccolini”, del Premio Sveva Classica 2021. Nel 2023 vince il Premio come miglior finalista italiano al Concorso Internazionale “Thalberg”. Nel 2024 debutta per la IUC nell’Aula Magna de “La Sapienza”. Suona in duo con il violoncellista Luigi Visco, con cui segue il master in Musica da camera presso il Conservatorio di Parma. È stato selezionato alle fasi finali del III Concurso Internacional de Vigo (presieduto da Martha Argerich).

Programma

Aleksandr Skrjabin (1872 – 1915)

Valse in La bemolle Maggiore, op. 38

Franz Liszt (1811 – 1886)

Mephistowalzer n. 1, S. 514

Alberto Ginastera (1916 – 1983)

Danzas Argentinas, op. 2

Danza del viejo boyero – Danza de la moza donosa – Danza del gaucho matrero

Pëtr Il’ič Čajkovskij (1840 – 1893) – Mikhail Pletnëv (1957)

Suite dal balletto “Lo schiaccianoci”: Pas de deux

Igor Stravinskij (1882 – 1971)

Trois Mouvements de Pétrouchka

Danse russe – Chez Pétrouchka – La semaine grasse

Prossimo appuntamento

Venerdì 5 dicembre

Museo Darwin – Dohrn, ore 20.00

Giancarlo Grande, pianista

Vincitore del“Maggio del Pianoforte” 2024

Musiche di Chopin, Johann Strauss figlio

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortés

Riviera di Chiaia, 200 – 80121 Napoli

drm-cam.pignatelli@cultura.gov.it | +39 081 7612356 museicampania.cultura.gov.it

Associazione Maggio della Musica

Via Filippo Palizzi, 95 – 80127 Napoli

maggiodellamusica@libero.it | +39 0815561369, +39 3929160934, +39 3929161691 www.maggiodellamusica.it