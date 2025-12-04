Maggio della Musica, Giancarlo Grande venerdì 5 al Museo Darwin Dohrn

- pubblicità -

Un anno fa si è aggiudicato il contest “Maggio del Pianoforte”. Oggi Giancarlo Grande affronta il giudizio del pubblico da concertista: venerdì 5 dicembre nel Museo Darwin-Dohrn alle ore 20 il 19enne talentuoso pianista cosentino si presenterà agli appassionati di musica colta con un programma di tutto rispetto: la Ciaccona dalla Partita n.2 in Re minore per violino di Johann Sebastian Bach nella trascrizione di Ferruccio Busoni e cinque composizioni di Fryderyk Chopin, tra cui la celeberrima seconda Sonata, con la fatidica marcia funebre.

La scoperta dei protagonisti del domani è una delle mission dell’associazione Maggio della Musica. Presieduto da Luigia Baratti e diretto artisticamente da Stefano Valanzuolo, il sodalizio presenta ogni anno quattro musicisti under 28 ed è il pubblico presente in sala a decretare il vincitore. Prima di Giancarlo Grande, nel 2023 aveva vinto Sara Amoresano, mentre quest’anno, in base ai voti espressi, il primo classificato nel lotto dei quattro concorrenti è risultato Paolo Ehrenheim.

Giancarlo Grande

Nato nel 2006, inizia a studiare Pianoforte con la madre, Maria Limonti. Attualmente studia con Rodolfo Rubino presso il conservatorio di Cosenza.

È vincitore del Premio delle Arti 2023/2024, XVIII edizione. Ha anche ottenuto il primo premio assoluto in diversi concorsi nazionali ed internazionali come il concorso “A. Baldi” di Bologna, il concorso “Città di Spoleto”, il concorso “Città di Bucchianico”, il concorso “Premio Mater” di Avellino, il concorso “Luciano Luciani” di Cosenza, il concorso “G. Mahler” di Trebisacce, il concorso “V. Scaramuzza” di Crotone e molti altri. Nel 2024 ha vinto il contest “Maggio del Pianoforte” a Napoli, promosso dall’Associazione “Maggio della Musica”.

Nonostante la sua giovane età, Grande svolge già una densa attività concertistica, cameristica e con orchestra, ospite di importanti associazioni musicali, eseguendo un repertorio molto vasto. Giancarlo Grande studia Composizione con il Vincenzo Palermo presso il Conservatorio di Cosenza.

Programma

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

Ferruccio Busoni (1866 – 1924)

Ciaccona dalla Partita n.2 in Re minore per violino

Fryderyk Chopin (1810 – 1849)

Notturno in Mi Maggiore op. 62 n.2

Ballata in La bemolle Maggiore n. 3, op. 47

Fantasia in Fa minore, op. 49

***

Valse in La minore op. 34 n. 2

Sonata in Si bemolle minore n. 2, op. 35

Prossimo appuntamento

Venerdì 12 dicembre

Museo Darwin – Dohrn, ore 20.00

Loredana Brigandì, pianista

Musiche di Händel, Rossini, Čajkovski, Wagner trascritte da Liszt

