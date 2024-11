Maggio della Musica, gran finale venerdì 29

- pubblicità -

Il Maggio della Musica si tuffa negli anni ’60 per concludere la sua stagione di concerti per il 2024.

Venerdì 29 novembre alle ore 20 nel Galoppatoio Reale della Reggia di Portici si terrà il concerto finale; protagoniste Beatrice Valente ed Emilia Zamuner che presenteranno “Studio Duo”, un progetto dedicato alle melodie che hanno fatto la storia del costume e della canzone italiana.

Le due cantanti e musiciste reinterpreteranno i brani di Mina, Ornella Vanoni, Gino Paoli e anche di Lelio Luttazzi e delle gemelle Kessler. Studio “Duo” si ispira, infatti, alla celebre trasmissione televisiva “Studio Uno” che, negli anni Sessanta, propose il meglio della scena artistica italiana, con Mina protagonista principale. Questo viaggio musicale nella memoria nasce dall’incontro di due strumentiste, amiche nella vita e unite dall’Arte, che cercano nuovi intrecci sonori. L’obiettivo è di tornare alla purezza della musica di quegli anni, semplice solo in apparenza.

Dopo 23 concerti, aver ospitato circa sessanta musicisti italiani e stranieri e aver utilizzato quattro sedi di concerto per una programmazione distribuita su nove mesi, l’associazione presieduta da Luigia Baratti, si congeda dal suo pubblico con un risultato più che lusinghiero.

“Si chiude una stagione che, nella sua ampia sezione napoletana, ha fatto segnare un netto incremento di presenze e di interesse da parte del pubblico – afferma il direttore artistico Stefano Valanzuolo -. Il prossimo 23 aprile si ricomincerà da Villa Pignatelli con un cartellone 2025 che sarà svelato a breve in ogni dettaglio. Non cambierà la formula della rassegna, basata sulla capacità di sorprendere, di portare in scena artisti e musiche meno consueti per la platea napoletana, di tentare formule nuove di ascolto nel rispetto della vocazione cameristica dell’associazione e, ovviamente, della qualità del prodotto”.

Biografie

Emilia Zamuner

Nata a Napoli nel 1993; a pochi anni inizia lo studio del pianoforte con la nonna, Laura Lamagna. Consegue la laurea triennale nell’anno 2014/2015 con 110 e lode jazz presso il Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli. Nel 2017 nel medesimo conservatorio, consegue la laurea specialistica in musica Jazz con 110 e lode.

Nel 2015 duetta con Bobby Mc Ferrin al festival Armonie d’Arte e negli ultimi anni è stata invitata in prestigiosi festival come “Lucca jazz donna”, Festival di Cartoceto, Festival di Civitanova, dove le hanno assegnato il premio “Vita Vita”, Ionio Jazz Festival, Macerata jazz, Roccella Jazz Festival.

A luglio 2016 apre il concerto di Diana Krall all’Arena Flegrea a Napoli, riscuotendo grande successo di pubblico e di critica. Sempre nel 2016 incide il brano “Qui” con i 99 Posse.

Nel 2019 è selezionata tra le cinque finaliste del prestigioso “Ella Fitzgerald Competition” di Washington (unica artista italiana) e vince il secondo premio.

È docente di canto jazz al Conservatorio Gesualdo Da Venosa di Potenza e di canto jazz e pop al “Centro della Voce” di Napoli.

Beatrice Valente

Classe 93, è una contrabbassista, bassista e cantante italiana. Si è diplomata presso il Conservatorio Statale di musica di Benevento in Contrabbasso classico con il Mº Giuseppe Rutigliano. Ha seguito i corsi del M° Rino Zurzolo, del quale è stata assistente presso il Conservatorio di Benevento, del maestro Aldo Vigorito e del maestro Tommaso Scannapieco.

Nel 2010 da vita al suo progetto Beatrice Valente trio, si esibisce in importanti jazz club i festival italiani e internazionali tra cui: Pozzuoli Jazz Festival, Pomigliano Jazz Festival, Summer Live Tones, Barga Jazz Festival, Jazz Per l’Aquila, Polistena Jazz Festival, Bèlvarosi festival di Budapest, Festival dei due Mondi di Spoleto, Bach Internetional festival di Las Palmas de Gran Canaria.

INFO

Associazione Maggio della Musica

Via Filippo Palizzi, 95 – 80127 Napoli

maggiodellamusica@libero.it | +39 0815561369, +39 3929160934, +39 3929161691 www.maggiodellamusica.it