Malika Ayane al Teatro Augusteo il 3 dicembre

Malika Ayane torna a esibirsi a Napoli nella sua dimensione preferita: a teatro. Martedì 3 dicembre chiuderà il suo tour nel capoluogo partenopeo, con un concerto esclusivo al Teatro Augusteo.

La cantautrice milanese porterà in scena uno spettacolo che raccoglie tra presente e passato la parte più intima della sua discografia. In un momento in cui gli effetti speciali dominano le scene, Malika alla direzione artistica del progetto, ha deciso di ridurre tutto ai minimi termini e, come una sorta di ritorno alle origini, creare uno show in cui l’unico catalizzatore di attenzione è la musica.

Ad accompagnare Malika sul palco in questo nuovo tour ci sarà una band composta da Jacopo Bertacco (chitarre), Stefano Brandoni (chitarre), Filippo Cornaglia (batteria), Marco Guazzone (piano e tastiere) e Raffaele Trapasso (basso).

Durante questo viaggio musicale risulta evidente il contrasto tra la semplicità della sua rappresentazione scenica con la complessità dell’aspetto musicale: tutti i brani sono interamente suonati dal vivo, con la totale assenza di suoni in sequenza e molti dei quali senza strutture fisse, che sono state lasciate libere in modo tale da ricreare ogni sera uno spettacolo che non è mai uguale a se stesso.

Tra l’esecuzione di brani di repertorio e i suoi più grandi successi, lo show si divide in tre fasi: la prima è quella più intensa sia da un punto di vista sonoro che da un punto di vista emotivo. Nella seconda fase invece lo spettacolo si colora di un’atmosfera più calda, più familiare e più intima e sul finale il live si dirige verso uno scenario più energico. La scaletta include anche una sezione con brani a sorpresa, di modo da dare ogni sera un’esperienza diversa al pubblico che assiste allo spettacolo.

Oltre alla centralità della musica, un altro elemento al quale è stato dato particolare risalto è lo styling: gli outfit di questo tour sono stati creati per enfatizzare la sinergia tra tradizione e innovazione, riflettendo al meglio l’identità sofisticata di Malika e scegliendo come protagonista il bianco, colore simbolo della memoria e della purezza.

I biglietti per assistere al concerto di Malika Ayane a Napoli, organizzato da Friends and Partners e Veragency, sono disponibili su Go2, Ticketone e presso il botteghino del teatro Augusteo.

Per informazioni e contatti: Veragency, tel.335 5235134 – info@veragency.com