Mare Nero, incontro su Lucio Battisti a Nisida sabato 15

Sabato 15 novembre alle ore 15.00 presso il Centro Studi dell’Istituto Penitenziario per Minorenni di Nisida, il Rotary Club Campi Flegrei celebra la musica di Lucio Battisti raccontando ai ragazzi detenuti sull’isolotto partenopeo il più grande cantautore italiano di sempre.

Brunello Canessa, indiscusso protagonista del panorama Underground Napoletano e Past President del Club Rotary oggi presieduto da Ester Patrizia Vastarella, ha saputo coniugare la potenza di fuoco dei Fiori Rosa, la leggendaria band tutta partenopea che da oltre 15 anni celebra la musica di Lucio Battisti in chiave decisamente Rock, con la straordinaria vocalità di Gianni Donzelli, ispiratore e mentore degli Audio 2 che per la prima volta si cimenta sui brani di Battisti.

Un concerto davvero imperdibile che unisce Musica, Cultura, Solidarietà, Integrazione ed Amicizia, aperto al pubblico su invito ed a numero chiuso, a sostegno del progetto del Rotary International ‘End Polio Now’ per l’eradicazione della polio, il cui risultato “zero casi” è quantomai vicino.

“Mare Nero”, questo il nome del Lucio Battisti Rock Tribute, è nato dall’idea condivisa dalla responsabile progettuale del Club flegreo, Patrizia Leone, con Brunello Canessa e con il Direttore del penitenziario napoletano Gianluca Guida. Protagonisti della serata saranno Brunello Canessa chitarra e voce, Giuseppe Satriano voce, Massimo Curcio chitarra e voce, Francesco De Laurentiis violino, Marzio Monaco basso, Alessandro Canessa batteria, con la partecipazione straordinaria di Gianni Donzelli. Per i pochi posti ancora disponibili, va inviata una mail di richiesta all’indirizzo rotarycampiflegrei@gmail.com, per sabato si prevede il sold out.