Mario Biondi in concerto a Ischia sabato 28

Un evento imperdibile e gratuito sta per arrivare a Ischia, in Piazza degli Eroi: domani, sabato 28 dicembre alle ore 20.30, Mario Biondi porterà la sua straordinaria energia nell’ambito del progetto Crooning Undercover.

Programmato e finanziato dalla Regione Campania (fondi Regione Campania e Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, nell’ambito delle iniziative progettuali di cui alla scheda di intervento “I Giovani e la Cultura Musicale”_DGR 193/2024) attraverso Scabec, il concerto fa parte della rassegna di eventi “Natale a Ischia”, realizzata dal Comune di Ischia in collaborazione con Ischia Risorsa Mare e la DMO Ischia: un ampio programma di eventi che uniscono tradizione e intrattenimento per tutte le fasce d’età, da Serena Brancale alla grande festa della notte di Capodanno con Decibel Bellini, oltre ad appuntamenti tra musica, enogastronomia e tradizione, che hanno accompagnato ischitani e turisti nelle festività natalizie.

Dopo il successo del tour internazionale con il progetto Crooning Undercover che ha superato i 110 concerti in tutto il mondo nel biennio 2023-2024, Mario Biondi torna a esibirsi in Campania con un live speciale che vedrà il crooner siciliano accompagnato da una formazione di 6 straordinari musicisti: Max Greco pianoforte, David Florio percussioni e chitarre, Marco Scipioni sax, Fabio Buonarota tromba, Enrico Santangelo batteria, Max Laganà basso e contrabbasso. In questo nuovo evento, Biondi proporrà uno spettacolo elegante ed essenziale, calandosi in un’atmosfera di festa attraverso il suo repertorio e le hit più famose.

Classe 1971, originario di Catania, Mario Biondi (al secolo Mario Ranno) ha sviluppato la sua passione per la musica fin dall’infanzia ascoltando il padre cantante Stefano Biondi, prima di riprenderne il cognome per omaggiarlo. L’uscita giapponese del suo singolo This Is What You Are segna un punto di svolta, con l’incontro con il celebre DJ della BBC1 Norman Jay che lo lancia sulle radio europee. Nel 2006 pubblica il suo primo album, Handful of Soul, registrato con l’High Five Quintet. Dopo un doppio album con la Duke Orchestra dal titolo I Love You More e If che scala le classifiche e diventa triplo platino, Biondi percorre con la sua orchestra di 15 musicisti migliaia di chilometri per una tournée che segna il tutto esaurito. Gli album e le collaborazioni prestigiose si susseguono e il cantante ha un successo mondiale, tiene il suo primo concerto alla Royal Albert Hall nel 2013 e partecipa ai più prestigiosi festival di jazz europei e italiani.

Con “Best of Soul” uscito nel 2016, Mario Biondi celebra i suoi 10 anni di attività rendendo un potente omaggio a questo genere musicale. L’artista con un timbro vocale che lascia il segno, con le sue note gravi e intense, onora attraverso la musica i suoi legami con gli autori-compositori-interpreti italiani degli anni ’60, ma anche quelli con la bossa nova brasiliana che lo hanno sempre ispirato.

In occasione del concerto di domani, il Comune di Ischia metterà a disposizione del pubblico due navette gratuite che collegheranno l’ex parcheggio Guerra sulla exSS270 con Piazza degli Eroi.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.