Mater. Quel Sì che cambiò la Storia, sabato 24 a Lacco Ameno

Un canto a più voci per un concerto- spettacolo dedicato alla figura di Maria, la madre di Cristo. Sabato 24 maggio 2025 alle ore 20:30, nella Basilica di Santa Restituta a Lacco Ameno, appuntamento con “Mater. Quel Sì che cambiò la Storia”, titolo del recital musicale, ispirato alla Vergine Maria, a cura del Coro Polifonico San Leonardo di Procida diretto dal M° Aldo De Vero.

Ensemble che torna ad esibirsi nel Comune del Fungo dopo un concerto a Villa Arbusto e lo ‘Stabat Mater’ a Santa Restituta, appuntamenti che hanno suscitato sempre una partecipazione intensa, profonda e ricca di emozioni tra i presenti.

A conclusione del mese di maggio per tradizione devoto alla Vergine, il concerto mariano racconterà il viaggio della vita e del culto di Maria attraverso composizioni liturgiche a lei dedicate (“Magnificat”), poesie e brevi momenti recitativi, movimenti scenici ma anche un repertorio musicale (dall’‘Ave Maria’ di Fabrizio De Andrè, tratto dall’album “La buona novella”, a quella composta da Riccardo Cocciante per il musical “Notre Dame de Paris”, fino a “Christmas Lulluby” di John Rutter) che sottolinea quanto forte possa essere il rapporto tra Maria di Nazareth e il mondo laico. Fonte di ispirazione anche per non credenti, o appartenenti ad altre religioni, che conciliano la ricerca del sacro con l’essere in mezzo al mondo. Modello di accoglienza, fermezza, dedizione totale, speranza assoluta e presente, fin dagli inizi del cristianesimo, nell’arte, nella letteratura, nella musica. Madre di tutta l’umanità, la sua popolarità è seconda solo a quella del Figlio.

«Questo concerto mariano – racconta Rosaria Lauro, voce solista e chitarra del Coro Polifonico San Leonardo – nasce in occasione del centenario dell’incoronazione dell’immagine della Madonna delle Grazie di Procida. Lo abbiamo eseguito per la prima volta in parrocchia per l’Immacolata e in seguito anche nella Cappella di San Gennaro al Duomo di Napoli. Ora siamo ben felici di proporlo al pubblico ischitano».

«E’ uno spettacolo diviso in due parti – continua la Lauro – nella prima, è Maria stessa a parlarci, a raccontarci la sua storia, dall’Annunciazione alla Natività fino al Martirio del Figlio in croce, con un brano dallo ‘Stabat Mater’ di Karl Jenkins; nella seconda parte, più teatralizzata, è l’umanità intera a parlare di Maria, della Madre di tutti, di qualsiasi lingua o religione, figura femminile che accoglie e a cui tutti possono rivolgersi e chiedere aiuto».

«Il concerto “Mater” segna il ritorno a Lacco Ameno del Coro Polifonico San Leonardo di Procida dopo due performance di grande successo e suggestione, che non si raggiungono senza passione, qualità e ricerca continua», commenta la vicesindaca e assessore alla Cultura del Comune di Lacco Ameno Carla Tufano. «Questo appuntamento nella Basilica di Santa Restituta rappresenta un’occasione imperdibile per ascoltare un repertorio dedicato alla figura di Maria che spazia dalla musica sacra a quella popolare, dei canti tradizionali di culture lontane fino alle composizioni di autori contemporanei. Un’iniziativa messa in campo anche per arricchire il desiderio spirituale e culturale dei partecipanti, isolani e turisti, unendo la qualità della proposta musicale al grande patrimonio artistico/religioso che Lacco Ameno può offrire».

Il Coro Polifonico San Leonardo nasce nel maggio del 1989, ad opera di un piccolo gruppo di appassionati, per rispondere all’esigenza di diffondere il messaggio musicale. Nel 1997 si costituisce in Associazione. Dal 1998 il direttore del coro è il Maestro Aldo de Vero. Il gruppo, costituito adesso da circa 25 elementi, rappresenta una delle iniziative più entusiasmanti dell’isola di Procida.

Nel 2001 ha vinto il Primo Premio Assoluto del Concorso Corale Nazionale A.C.L.I. svoltosi a Santa Maria Capua Vetere, ed ha partecipato alla rassegna corale “Cantar Maggio” nella Città di Volterra (PI). Sempre nel 2001 ha inciso un suo cd, dal titolo “Fenesta ca lucive”, pubblicato dalla PoloSud, che raccoglie tredici brani del repertorio classico napoletano arrangiati dal Maestro Aldo de Vero.

Sin dall’inizio del suo lavoro, il Coro si distingue per l’ambizioso progetto di recupero e riscoperta di brani antichi. Grazie a questo lavoro è nato il progetto “Spartiti venuti dal mare”, presentato nell’ambito delle manifestazioni di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, durante il quale il coro, in abiti ispirati all’epoca e interamente cuciti per l’occasione dalle sue sarte, ha restituito al pubblico alcuni dei brani musicali dedicati a Procida e composti da giovani musicisti ai tempi del Grand Tour.

Nel corso degli anni il Coro ha potuto sperimentare le proprie capacità evolutive, spaziando dal repertorio sacro a quello profano, dalla musica classica a quella leggera italiana e straniera, dall’immancabile repertorio napoletano, elaborato in collaborazione con Maestro accompagnatore Elio di Bernardo, sino ad arrivare, negli ultimi anni, a cimentarsi con la musica contemporanea americana, e con autori come Jenkins, Lewis, Leawitt, Poulenc, Gjeilo.

MATER. QUEL SI’ CHE CAMBIO’ LA STORIA è un concerto-spettacolo del Coro Polifonico San Leonardo di Procida organizzato da Comune di Lacco Ameno in collaborazione il Museo Archeologico Pithecusae.

Voci recitanti: Mariella Cerase, Patrizia Esposito, Caterina Miranda, Lucia Strudel.

Voci soliste: Michaela Barbiero, Mariya Hronovska, Rosaria Lauro.

Chitarra: Rosaria Lauro. Organo: Sara Puglia. Percussioni: Francesco Almini. Direttore: M° Aldo de Vero.

L’inizio del recital è previsto alle ore 20:30 di sabato 24 maggio 2025 nella Basilica di Santa Restituta.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.