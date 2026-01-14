Megadeth: Behind the Mask al cinema

- pubblicità -

I MEGADETH, le leggendarie icone del metal, presentano MEGADETH: BEHIND THE MASK, l’evento cinematografico globale che debutterà sui grandi schermi di tutto il mondo e arriverà in Italia solo il 22, 23 e 24 gennaio, in occasione dell’uscita dell’ultimo album in studio della band previsto per il 23 gennaio. Il film sarà proiettato in oltre 1.000 cinema in più di 35 Paesi.

Per ulteriori informazioni e per ricevere tutti gli aggiornamenti, i fan possono visitare megadethfilm.com. L’elenco delle sale è disponibile anche su nexostudios.it.

In MEGADETH: BEHIND THE MASK, Dave Mustaine ripercorre quattro decenni di storia della band, condividendo storie inedite, retroscena creativi e riflessioni personali. Il pubblico potrà assistere alla prima mondiale del nuovo album omonimo dei MEGADETH nella sua interezza, arricchita da un’intervista retrospettiva sui 40 anni di carriera e dalle riflessioni traccia per traccia di Mustaine sull’ultimo album in studio della band. Questo speciale listening party offrirà un primo ascolto esclusivo di un progetto musicale epocale. MEGADETH: BEHIND THE MASK è una celebrazione immersiva di una delle band più influenti della storia del metal, ne cattura l’eredità, inaugurando un nuovo, potente capitolo.

«Questo evento di ascolto sarà incredibile» afferma DAVE MUSTAINE dei MEGADETH. «Non vedo l’ora di condividerlo con migliaia dei miei più cari amici in tutto il mondo. Sono profondamente grato a chi ha contribuito a dare vita a questo film, soprattutto a voi, i fan! Ora accendiamo tutto… e passate i popcorn!».

In vista dell’uscita del film e dell’album, i MEGADETH — Dave Mustaine, Teemu Mäntysaari (chitarre solista, ritmica e acustica), James LoMenzo (basso) e Dirk Verbeuren (batteria) — hanno pubblicato due brani: “I Don’t Care” (guarda il video QUI e ascolta il brano QUI) e “Tipping Point”, il primo singolo dell’album (guarda il video QUI e ascolta il brano QUI).

I MEGADETH hanno inoltre annunciato una bonus track speciale dall’album: una versione reimmaginata di “Ride The Lightning”, che MUSTAINE ha co-scritto con James Hetfield, Cliff Burton e Lars Ulrich dei Metallica, e che fu la title track del loro album del 1984. È possibile preordinare l’album, pubblicato tramite la label Tradecraft di DAVE MUSTAINE in collaborazione con la nuova etichetta BLKIIBLK del gruppo Frontiers Label Group, QUI. Maggiori informazioni sulla tracklist completa dell’album sono disponibili QUI.

Distribuito a livello mondiale da Trafalgar Releasing, MEGADETH: BEHIND THE MASK è distribuito in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios in collaborazione con i media partner Virgin Radio, MYmovies, Rock TV, Metalhammer, Classic Rock, Metalitalia.com e con BLKIIBLK e MC² Live.

I MEGADETH sono — oggi e per sempre — il punto di non ritorno del metal, una forza trainante del metal mondiale. Sarebbe quasi impossibile immaginare dove sarebbe arrivata la musica heavy e la cultura senza la band fondata, guidata e alimentata dalla voce, dalla chitarra, dalla scrittura e dalla produzione di Dave Mustaine. L’impatto esplosivo della band si è solo ampliato dal 1983. Finora hanno venduto 50 milioni di dischi in tutto il mondo, ricevuto un GRAMMY® Award (con altre 12 nomination), generato miliardi di stream, ottenuto sette ingressi nella Top 10 della Billboard 200 e conquistato milioni di fan in arene e stadi in tutto il mondo. La loro discografia comprende classici indiscussi come Peace Sells… But Who’s Buying? (platino, citato al #8 nella lista di Rolling Stone dei “100 migliori album metal di tutti i tempi”), Rust In Peace (platino) e Countdown To Extinction (doppio platino), arrivato al #2 della Billboard 200. Dystopia ha debuttato nella Top 3 e ha vinto un GRAMMY® per la “Best Metal Performance” grazie alla title track. Nel 2022 hanno alzato ulteriormente la posta con The Sick, The Dying… And The Dead!, rientrando al #3, ottenendo una nomination GRAMMY® per “We’ll Be Back” e ricevendo recensioni entusiastiche. La loro influenza permea praticamente ovunque — dal tatuaggio di Post Malone dedicato a So Far, So Good… So What! all’iPod di Homer Simpson che mostra il loro logo in un episodio, fino all’uso dei MEGADETH in serie come Billions e Bill & Ted’s Bogus Journey. Nel corso degli anni i MEGADETH hanno esteso la loro influenza anche ad altri settori. Nel 2016 la band è entrata nel mondo delle bevande con la birra À Tout Le Monde, seguita nel 2019 da Saison 13, superando oltre 15 milioni di pinte vendute. Nel 2025, unendo le forze con Keystone, hanno dato il via alla nuova era di Megadeth Beer sulla più grande piattaforma globale di sempre. Oltre alla sua figura iconica nella musica, Dave ha fondato il visionario marchio di vini HOUSE OF MUSTAINE, che unisce musica, cultura e produzione vinicola di eccellenza. Il brand ha debuttato con il Symphony Interrupted Cabernet Sauvignon 2013, ispirato alla collaborazione di Mustaine con la San Diego Symphony.

In Campania aderiscono i seguenti cinema:

Casoria Uci Casoria Marcianise Uci Napoli The Space