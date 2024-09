Memorial Michele Amoroso venerdì 27 al Teatro Mediterraneo

- pubblicità -

Il 27 settembre 2024 alle ore 20:30 torna al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli, il Memorial Michele Amoroso, giunto quest’anno alla sua quarta edizione. Il concerto intitolato “Armonie Senza Confini: Note d’Amore e Solidarietà”, organizzato da In Nome di Concetta Onlus, celebra la vita e l’eredità di Michele Amoroso, Presidente e Fondatore di Generazione Vincente S.p.A., venuto a mancare nel 2021. Oltre a rappresentare un momento di elevata caratura musicale, la serata si pone l’obiettivo di sostenere la Fondazione Santobono Pausilipon, impegnata nella ricerca oncologica pediatrica e nella cura dei bambini affetti da patologie gravi.

L’iniziativa è stata lanciata per sostenere il progetto “Ti curiAMO a casa“, promosso dall’AORN Santobono – Pausilipon, il quale mira a fornire assistenza sanitaria specialistica a domicilio per bambini fragili, migliorando la loro qualità della vita e riducendo lo stress degli spostamenti. I fondi raccolti permetteranno l’acquisto di un’unità mobile con tecnologie mediche portatili, come sistemi radiografici ed ecografi palmari, per esami diagnostici a domicilio. Questo progetto ottimizza l’uso delle risorse ospedaliere e fornisce assistenza personalizzata, alleviando il peso delle cure per le famiglie e garantendo diagnosi e trattamenti di alta qualità.

Il concerto sarà impreziosito dalla partecipazione dell’Orchestra Filarmonica di Benevento, diretta dal Maestro Pasquale Valerio, e da artisti di fama internazionale come i tenori Fernando Varela e Francesco Malapena, il violinista Gennaro Desiderio e il duo A | M – Raffaella e Andrea Ambrosino. L’evento sarà guidato dalla voce narrante di Maurizio Martinelli.

Un legame indissolubile tra musica e solidarietà

Alfredo Amoroso, Amministratore Delegato di Generazione Vincente S.p.A., ha dichiarato:

“‘Armonie Senza Confini: Note d’Amore e Solidarietà’ è molto più di un concerto; è un evento che ci consente di onorare la memoria di nostro padre attraverso un impegno concreto per i bambini che necessitano di cure specialistiche. Siamo profondamente orgogliosi di vedere come la musica possa unire le persone per una causa così nobile. Speriamo che la serata possa davvero fare la differenza nella vita di molti bambini e delle loro famiglie.”

Alfredo ha sottolineato come il Memorial sia diventato un simbolo di speranza e solidarietà, riflettendo l’impegno della famiglia Amoroso e di Generazione Vincente nel supportare le famiglie dei bambini malati.

Un gesto che può cambiare la vita di molti bambini

Andrea Michele Amoroso, Amministratore Delegato di Gevi Academy, ha aggiunto:

“Il progetto ‘Ti curiAMO a casa’, sostenuto da ‘Armonie Senza Confini: Note d’Amore e Solidarietà’, rappresenta un importante iniziativa per offrire assistenza medica avanzata direttamente nelle case dei bambini. Questo approccio non solo migliora la loro qualità di vita, ma riduce anche lo stress per le famiglie. Grazie alla generosità di tutti coloro che contribuiranno, potremmo rendere questo progetto una realtà tangibile per le famiglie.”

Il commento di Rodolfo Conenna, direttore generale dell’AORN Santobono – Pausilipon: “Questo nostro rapporto con IndC onlus e con la famiglia Amoroso per noi è fonte di orgoglio, per il valore di questi giovani imprenditori impegnati nelle attività benefiche, per l’afflato che abbiamo di partecipare agli eventi che costruiscono, eventi culturalmente di grande rilevanza che contribuiscono ad un finanziamento e diventano motivo di gioia”.

Il commento di Anna Maria Ziccardi, Presidente della Fondazione Santobono – Pausilipon: “Un vero grazie ai fratelli Amoroso che, in memoria dei genitori, portano avanti questo progetto di grande valore e hanno fatto propri dei principi di aiuto e di solidarietà nei confronti del terzo settore”.

La dichiarazione di Flavia Matrisciano, direttore della Fondazione Santobono Pausilipon: “Un sostegno importante quello di Generazione Vincente che si riconferma negli anni, che ci consente di guardare al futuro. Alfredo e Andrea Michele Amoroso sono amici sui quali sappiamo di poter contare, con i quali stiamo facendo un pezzetto di strada insieme molto importante per i nostri bambini, per il nostro ospedale e per il nostro territorio”.

Chiunque desideri partecipare al concerto “Armonie Senza Confini: Note d’Amore e Solidarietà” e supportare la Fondazione Santobono Pausilipon, può riservare il proprio posto visitando il sito www.etes.it. (il costo del ticket sarà interamente devoluto alla causa)

Per chi non potesse essere presente fisicamente, è possibile comunque fare una differenza concreta nella vita dei bambini fragili donando direttamente tramite la piattaforma GoFundMe al seguente link: https://gofund.me/8d7b77c4

Ogni contributo, grande o piccolo, rappresenta un gesto che può migliorare significativamente la vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. La musica diventa così uno strumento potente di amore e solidarietà.