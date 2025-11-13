Moderatamente solo, Pasquale Mirra alla Domus Ars sabato 15

- pubblicità -

Prosegue con il penultimo appuntamento la terza edizione di “TUTTA UN’ALTRA MUSICA”, rassegna tra sperimentazione e contaminazione tra generi prodotta dalla Fondazione Il Canto di Virgilio presso la propria sede Domus Ars, Via Santa Chiara, 10/c – Napoli.

Dopo il successo dei primi sei appuntamenti la rassegna “Tutta un’altra musica” conferma la sua vocazione di crocevia di suoni e linguaggi, proponendo per sabato 15 novembre 2025 – ore 20.00 ingresso euro 10 – “Moderatamente solo”, performance del percussionista Pasquale Mirra in un viaggio musicale che attraversa jazz, world music e contemporanea, in cui la solitudine si fa ascolto e la vibrazione diventa emozione pura.

Il concerto è un crogiolo di suoni che sembrano arrivare da un’altra dimensione: vibrazioni sospese tra materia e spirito, nate dal vibrafono, dal glockenspiel, da campane tibetane e oggetti trasformati in poesia sonora. In Moderatamente solo, Pasquale Mirra – tra i vibrafonisti più apprezzati del panorama musicale italiano e internazionale – intreccia composizioni e improvvisazioni libere in una suite intensa e imprevedibile, dove il vibrafono diventa voce e respiro del tempo.

«Con Tutta un’altra Musica – dichiara Carlo Maria Faiello, presidente della Fondazione Il Canto di Virgilio – intendiamo offrire al pubblico un percorso che non si limita a proporre concerti, ma che crea connessioni tra linguaggi, memorie e nuove visioni. La musica diventa così un ponte tra tradizione e contemporaneità, tra ricerca e divulgazione, e restituisce a Napoli il ruolo di crocevia culturale e creativo».

Prodotta dalla Fondazione Il Canto di Virgilio, la rassegna conferma la propria vocazione: unire qualità, originalità e spirito di condivisione attraverso progetti che intrecciano musica e teatro, coinvolgendo alcune delle voci più significative della scena nazionale.



Per info e prenotazioni 0813425603 – segreteria@fondazioneilcantodivirgilio.it