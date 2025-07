Mogol – Musica e Parole venerdì 25 al Carditello Festival

- pubblicità -

Un intrattenimento musicale pensato per emozionare ogni tipo di pubblico: Mogol – Musica e Parole è un omaggio sentito e autentico al Maestro Giulio Rapetti, in arte Mogol. Un racconto in musica da chi lo conosce personalmente e collabora con lui da anni, tra brani iconici e ricordi indelebili, con la partecipazione del Maestro in persona.

Attraverso un repertorio che ha segnato la storia della musica italiana, lo spettacolo conduce il pubblico in un viaggio tra le parole e le melodie che hanno fatto epoca. I capolavori di Lucio Battisti saranno una tappa imprescindibile, ma non mancheranno successi interpretati da Adriano Celentano, Riccardo Cocciante, Gianni Morandi, Mango e tanti altri.

Alla musica si alterneranno momenti narrativi e aneddoti, che sveleranno il dietro le quinte della carriera di Mogol e la nascita delle sue canzoni più amate.

Ad accompagnare ogni esecuzione musicale è l’ensemble Marené guidato dal pianoforte di Massimo Bombino, compositore, autore, arrangiatore e docente della Scuola CET di Mogol, con oltre vent’anni di esperienza.

La voce protagonista è quella di Sara Dall’Olio, finalista dello Junior Eurovision Song Contest, vincitrice di premi in tutta Europa e negli Stati Uniti, diplomata presso il CET e il Conservatorio “F. Venezze” di Rovigo.

A completare la formazione, un raffinato quartetto d’archi:

Nicoletta Bassetti – primo violino

Consuelo Castellari – secondo violino

Manuela Trombini – viola

Giulia Costa – violoncello

Un intreccio perfetto tra musica, parole e ricordi per rendere omaggio a un protagonista assoluto della cultura italiana.

Lo spettacolo è prodotto da Wobinda Produzioni, società attiva nell’organizzazione di eventi su tutto il territorio nazionale. Conosciuta per la gestione in licenza esclusiva di format legati a importanti brand come Mare Fuori e Zecchino d’Oro, Wobinda affianca al lavoro commerciale anche un impegno costante nella produzione di progetti a forte valore culturale, come il teatro di Angelo Colosimo e diversi documentari d’autore.

MOGOL – Musica e Parole

Venerdì 25 luglio ore 20:30

Carditello Festival, Real Sito di Carditello, San Tammaro – Caserta

Tickets: https://www.ticketone.it/event/mogol-reggia-di-carditello-20242123/

Organizzazione a cura di Wobinda Produzioni