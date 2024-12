Mogol racconta Battisti al Teatro Acacia domenica 22

- pubblicità -

Il 22 dicembre al Teatro Acacia di NAPOLI si terrà EMOZIONI, La mia vita in canzone…, lo spettacolo che vede GIANMARCO CARROCCIA e MOGOL insieme sul palco per raccontare LUCIO BATTISTI in un viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol che hanno segnato la storia della musica italiana.

EMOZIONI, La mia vita in canzone… è un concerto narrato che ripercorre la nascita di alcuni tra i brani più famosi del celebre duo, attraverso la voce di chi ne ha composto i testi e l’“interpretazione perfetta” di chi oggi contribuisce a mantenere vivo il mito di uno dei più grandi artisti di tutti i tempi.

Ad accompagnare Gianmarco Carroccia e Mogol sul palco ci sarà una band composta da Marco Cataldi (arrangiamenti e chitarre), Alessandro Patti (basso), Bruno D’ambrosio (batteria e percussioni), Dario Troisi (pianoforte e synth), Christian Vilona (sax, flauto e voci) e Michele Campo (violino).

Il concerto, prodotto da Gruppo Anteprima di Valorio & associati, avrà inizio alle ore 21.00.

Biglietti disponibili in prevendita su www.ticketone.it.

www.facebook.com/share/cPUdyC3XAhkhEL26/?mibextid=LQQJ4d – www.instagram.com/gianmarcocarroccia