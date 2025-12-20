Monica Sarnelli: i live natalizi, il capodanno e le date del tour dello spettacolo

- pubblicità -

Dopo il successo registrato al Teatro Augusteo di Napoli con lo spettacolo “Sirene, sciantose, malafemmene e altre storie di donne veraci” scritto da Federico Vacalebre e diretto da Carlo Cerciello, Monica Sarnelli è in procinto di iniziare il suo tour 2026 nei teatri della Campania. Ma prima, l’artista è impegnata in una serie di appuntamenti natalizi tra concerti, serate ed eventi di solidarietà: sabato 20 dicembre alle ore 10,30 “Musica per tutti – ChristmArt Edition 2025” presso il V Circolo Didattico Montessori (cortile e teatro) a Giugliano (Na); domenica 21 dicembre(doppio spettacolo) alle ore 17,30 e alle ore 20,30 concerto dal titolo “Napoli Blu” al Teatro Comunale di Palma Campania; lunedì 29 dicembre alle ore 20 nell’ambito di “Natale ad Aversa”, presso la Chiesa di San Giuseppe Operaio ad Aversa (Ce) concerto “Napoli Blu”; mercoledì 31 dicembre ore 20 “Aspettando il 2026”, veglione di fine anno presso Avernum Relais (Lago d’Averno) Pozzuoli (Na); sabato 3 gennaio 2026 ore 21 nell’ambito di “Suoni e colori del Natale”, Auditorium Porta del Parco a Napoli quartiere Bagnoli concerto “Napoli Rossa”. L’organizzazione ed il coordinamento degli spettacoli di Monica Sarnelli sono a cura di Dario Andreano (produttore e manager dell’artista dal 1992) con il supporto di: RitmiUrbani Network, Lazzara Felice, Andreano Management.

Calendario date spettacolo “Sirene, sciantose, malafemmene ed altre storie di donne veraci”

Il 16 gennaio alle ore 20,30 Monica Sarnelli inizierà il tour del suo spettacolo “Sirene, sciantose, malafemmene ed altre storie di donne veraci” dal Teatro Ricciardi di Capua (Ce). Le altre date già fissate in calendario sono le seguenti: 19 marzo 2026 – Teatro La Provvidenza, Vallo della Lucania (SA); 20 marzo 2026 – Auditorium Tommasiello, Teano (CE); 9 aprile 2026 – Teatro Minerva, Boscoreale (NA); 10, 11 e 12 aprile 2026 – Teatro Di Costanzo-Mattiello, Pompei (NA); 22 aprile 2026 – Teatro Italia, Acerra (NA).

“Un anno intenso, di grandi impegni e tanti concerti, si conclude nel migliore dei modi dal punto di vista artistico andando incontro alla nuova stagione che mi vedrà protagonista in più situazioni: teatro (“Sirene, Sciantose…”, dopo la fortunata tappa all’Augusteo di Napoli, saremo al Ricciardi di Capua per poi proseguire con varie repliche nei teatri del Teatro Pubblico Campano, concerti (“Una Notte a Napoli” ma anche “Napoli Rossa”, “Napoli Blu”), nuovo album anzi nuovo disco, poichè la Zeus Record di Napoli è tra le poche etichette discografiche che ancora pubblica (non solo tramite le piattaforme digitali) su “compact disc”. Pertanto il “CD” sarà distribuito – come avveniva in passato – nei punti vendita tradizionali”. – dichiara la Sarnelli che aggiunge –Dopo oltre 20anni di Chesta sera – e delle altre canzoni del progetto discografico Lazzare Felici – e quasi 30anni di Un Posto al Sole, sono sempre grata ai tanti che mi seguono e supportano da anni, venendo numerosi ai miei spettacoli. Uno speciale e doveroso ringraziamento, inoltre, lo dedico al sostegno ed al lavoro del mio gruppo di lavoro (RitmiUrbani Network, Lazzara Felice, Andreano Management) che mi permette di continuare ad essere, e lo dico con grande orgoglio, una cantante di Napoli che racconta Napoli in maniera curiosa, attenta, trasversale”.