Musica ed inclusione: binomio vincente nel progetto A.M.I.

Un fitto programma di concerti tra la Campania, la Sicilia, la Basilicata e la Lombardia compone il progetto A.M.I. (Attività Musicali Inclusive), promosso dall’Associazione Maria Malibran sotto la guida di Raffaella Ambrosino che vede il coinvolgimento di giovani provenienti da diverse regioni italiane.

Tale progetto sostiene l’inclusione sociale e artistica dei giovani under 35 con disabilità, ponendoli al centro della scena come protagonisti attivi e creativi nello spettacolo dal vivo.

Ispirato al Sistema Abreu, A.M.I. favorisce la formazione di ensemble corali e orchestrali misti – tra cui il Coro Enrico Caruso e l’Orchestra Ezio Bosso, in collaborazione con la Orchestra Giovanile “Quattro Ottavi” di Milano.

Il nostro intento – dice Raffaella Ambrosino, presidente dell’Associazione Maria Malibran – è diffondere capillarmente la cultura dell’inclusione artistica, valorizzando la creatività, favorendo l’ingresso e la permanenza ai giovani artisti nel mondo dello spettacolo dal vivo. Per ottenere ciò ci occupiamo della sostenibilità organizzativa, economica e sociale del progetto, promuovendo buone pratiche di accessibilità e inclusione, non solo per gli artisti ma anche per il pubblico.

Il concerto “SuonAMI 4Ottavi tra Inclusione e Emozione” con il coro e orchestra A.M.I. e l’Orchestra Quattro Ottavi, dedicato a Enrico Caruso e a Ezio Bosso, e il coro Corolato con gli adattamenti musicali sono del compositore Riccardo Iozzia Ambrosino, ha aperto il programma di concerti nella Sala della Loggia del Maschio Angioino. Il 20 ottobre è stata la volta di Notte di luce con il coro e l’orchestra A.M.I., con gli adattamenti musicali di Riccardo Iozzia Ambrosino nella Cappella della Sala della Musica di Villa Vannucchi a San Giorgio a Cremano. Il 23 ottobre nella stessa location si terrà il concerto Il Sogno di Burney con testo di Stefano Valanzuolo e con il soprano Raffaella Ambrosino (interprete regina Mab) per la regia di Riccardo Canessa. Il mese di ottobre si chiude con l’appuntamento del 28 con il concerto “Ma L’Amor Mio Non Muore, La Vera Storia di Maria Callas”, liberamente ispirato al libro di Renzo Allegri con testo di Vincenzo De Luca, con Monsignor Doriano e l’attrice Antonella Morea, il controtenore Andrea Ambrosino (nel ruolo del musico della Manon Lescaut), con la soprano e attrice Raffaella Ambrosino interprete di Maria Callas, affiancati dall’ensemble vocale di voci femminili A.M.I. e con il piano di Canio Fidanza per la regia di Carlo Cerciello, sempre nella Cappella della Sala della Musica di Villa Vannucchi a San Giorgio a Cremano.

Tra novembre e dicembre gli appuntamenti si spostano anche in altre regioni con questo calendario: il 16 novembre si terrà “SuonAMI 4Ottavi tra Inclusione e Emozione” al Magazzino Musica di Milano mentre “Ma L’Amor Mio Non Muore, La Vera Storia di Maria Callas”, sarà in replica il 4 dicembre nella

Cappella dei Celestini di Potenza e il 13 nella di Santa Rosalia di Terrasini (Palermo) in Sicilia.

Il progetto promuove percorsi formativi personalizzati, con certificazione delle competenze musicali conformi al Quadro europeo delle Qualifiche (EQF), garantendo un accesso qualificato e reale alle professioni artistiche. L’approccio innovativo valorizza la diversità come risorsa culturale e fonte di innovazione artistica, superando barriere fisiche e sociali per favorire crescita personale, benessere psicofisico e inclusione comunitaria.

A.M.I. integra le attività inclusivi nelle stagioni artistiche ordinarie e si distingue per la qualità artistica unita a una forte missione sociale, supportata da una solida rete di collaborazioni istituzionali e territoriali. Il progetto prevede inoltre una rassegna concertistica in 4 regioni e l’istituzione di un Premio Speciale dedicato a un artista con disabilità di rilievo nazionale e internazionale, con la prima edizione rivolta al tenore Andrea Bocelli.

Per info e prenotazioni:

associazione.malibran@gmail.com