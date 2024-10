Musiconnect-Italy – “Napoli World”, la quarta edizione

- pubblicità -

Per il terzo anno consecutivo si svolgerà nel centro storico di Napoli la quarta edizione di Musiconnect-Italy – “Napoli World”.

Musiconnect-Italy – “Napoli World” è l’unico showcase festival e meeting professionale internazionale totalmente dedicato alla World Music, sono previsti 3 giorni di incontri, conferenze, workshop e sedici showcase nazionali ed internazionali.

Previsti circa 20 artisti provenienti da tutto il mondo con circa 20 delegati internazionali di festival e rassegne istituzionali e private che parteciperanno per sviluppare processi di internazionalizzazione discografici e spettacoli dal vivo.

Primi artisti confermati sono gli slovacchi Balkansambel che il 28 novembre si esibiranno in anteprima nazionale.

Musiconnect-Italy – Napoli World 2024 si svolgerà nei giorni 28, 29 e 30 novembre nel centro storico di Napoli. Giunge alla quarta edizione ed è la terza nel capoluogo campano.

La manifestazione, promossa e finanziata da Italian World Beat sotto la direzione organizzativa di Fabio Scopino e Davide Mastropaolo, gode del Patrocinio morale del Comune Di Napoli e si avvale della Direzione Artistica del M° Enzo Avitabile.



Napoli World è uno Showcase Festival – Meeting Professionale che propone concerti promozionali con uno spazio dedicato anche alle proposte locali emergenti che vogliono intraprendere un percorso di internazionalizzazione.

Per gli artisti campani dal 31 ottobre al 10 novembre sarà istituita, attraverso i canali ufficiali, una call-for-artists per permettere a 2 artisti/band di candidarsi ed essere selezionati dal M° Enzo Avitabile per far parte del programma ufficiale della manifestazione. I progetti artistici selezionati avranno l’opportunità di esibirsi e interagire direttamente con numerosi Direttori Artistici e Operatori Culturali nazionali ed internazionali.

Napoli World 2024 ha lo scopo di valorizzare le professionalità musicali del territorio campano e nazionale attraverso un percorso di internazionalizzazione, sviluppando l’export delle attività musicali della città e mettendole in rete con le varie realtà musicali nel mondo. In quest’ottica lo showcase festival attiva relazioni culturali e imprenditoriali durature con prestigiose istituzioni da tutto il mondo.

Sono previsti 16 showcase che si svolgeranno in 3 differenti location: Teatro Nuovo, Auditorium 900 e Keste’, mentre gli incontri professionali avverranno negli spazi dell’ Associazione Le Scalze e presso la Casa delle Cultura – Palazzo Cavalcanti.

Tutti gli incontri, i panel, i workshop, le attività di networking ed i concerti saranno ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Le attività avranno inizio al mattino e proseguiranno per tutta la giornata fino a tarda serata; a breve sarà pubblicato il calendario e l’agenda dettagliata di tutti gli eventi in programma.

In virtù delle partnership stabilite con eventi internazionali omologhi per l’edizione 2024 sono previsti concerti con artisti provenienti da India, Corea, Taiwan, Estonia e Slovacchia con una serata inaugurale il giorno 28 novembre presso Auditorium Novecento con il concerto in anteprima per l’Italia degli slovacchi Balkansambel.

Musiconnect-Italy – “Napoli World” è membro ufficiale di “UPBEAT – The European Showcase Platform for World Music” un progetto finanziato dalla Comunità Europea che promuove e sostiene e rappresenta i 15 Showcase Festival più influenti in Europa.

Obiettivi che si prefigge Napoli World sono: sviluppo e l’intensificazione dei rapporti tra gli operatori culturali nazionali attraverso molteplici attività di networking rivolte alla formazione ed alla condivisione delle esperienze professionali e la promozione e la creazione di opportunità di connessione con gli operatori culturali internazionali consolidando collaborazioni e scambi culturali preesistenti e stimolandone nuovi.

Official web site & Social

http://www.musiconnect-italy.com

http://www.italianworldbeat.com

https://www.facebook.com/ItalianWorldBeat

https://www.facebook.com/napoliworld2022

https://www.instagram.com/napoliworld2022