Napoli Città della Musica, 30 concerti

- pubblicità -

ritorna ad essere protagonista della scena musicale estiva con ladi, in programma nei mesi di giugno, luglio e settembre.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, si colloca in un ampio progetto di valorizzazione culturale e artistica del territorio, a dimostrazione di quanto la città sia sempre più attrattiva per eventi di spettacolo di altissimo livello e di come rivesta ormai un ruolo sempre più centrale nella scena musicale nazionale e internazionale.

Dopo il grande successo dello scorso anno, l’edizione 2025 si rinnova con un cartellone ricco di concerti imperdibili che avranno luogo nelle location più iconiche della città: dallo Stadio Diego Armando Maradona all’Ippodromo di Agnano, dall’Arena Flegrea a Piazza del Plebiscito.

“Napoli ha da sempre avuto un legame strettissimo con la musica. Oggi la città è terreno fertile per i giovani artisti che raccontano il nostro tempo, la nostra storia e la nostra cultura con approccio contemporaneo, ma è anche una continua conferma da parte dei grandi nomi della musica che la scelgono per regalare e, allo stesso tempo vivere, l’emozione di esibirsi di fronte al pubblico partenopeo. La seconda edizione di Napoli Città della Musica Live Festival vuole ribadire questa vocazione: un connubio saldo tra la città e la musica, rafforzato dalla capacità di saper ospitare eventi di grande rilievo. Accanto a quelli che sono riconosciuti ormai come luoghi simbolo dei live in città, stiamo investendo nella realizzazione di nuovi spazi, come il palazzetto che sorgerà al Centro Direzionale, destinato a diventare un polo strategico per la musica, lo sport e i grandi eventi internazionali”, così il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.



“Napoli Città della Musica Live Festival è una delle rappresentazioni concrete di una politica di industria culturale che coniuga intrattenimento, business, valorizzazione del territorio, internazionalizzazione – afferma Ferdinando Tozzi, Consigliere delegato del Sindaco di Napoli per l’industria della musica e dell’audiovisivo –. Napoli in questi tre anni si è assestata fra le principali Music City nazionali e internazionali raggiungendo numerosi ed importanti traguardi e man mano adempiendo ai vari requisiti previsti perché possa essere, sempre di più, una vera città della musica secondo gli standard internazionali. Ancora tanto c’è da fare, ma siamo sulla strada giusta e per questo ringrazio tutti i cittadini, gli operatori ed ovviamente il Sindaco”.