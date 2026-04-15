Napoli Country Life, sabato 18 a Quarto

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Napoli si prepara ad accogliere la quarta edizione di Napoli Country Life, uno degli appuntamenti più attesi nel panorama del ballo country italiano. L’evento, organizzato dalla scuola “Country Bridge by Sicily Country Life” della Maestra Oriana Rescigno, si terrà il 18 aprile nella suggestiva cornice di Fattorie Albatros a Quarto (NA), confermandosi come punto di riferimento per scuole e appassionati provenienti da tutta Italia.

Dalle ore 10 fino alle 22, Napoli Country Life offrirà un’intera giornata dedicata alla convivialità e alla cultura country: balli no stop, momenti di socialità, giochi, attività all’aria aperta e numerose sorprese. A chiudere la serata, come da tradizione, un emozionante falò sotto le stelle, simbolo dello spirito autentico e comunitario dell’evento.

Particolarmente apprezzata dai partecipanti è la cucina napoletana proposta da Fattorie Albatros, location che unisce atmosfera tipicamente country e qualità gastronomica, grazie a pietanze preparate con prodotti in gran parte di produzione propria.

«Sono sempre più numerose le scuole provenienti da tutta Italia che partecipano a Napoli Country Life, coniugando divertimento, socialità, relax, mare e le bellezze della città partenopea alla passione per il ballo country.

La domenica mattina si conclude l’appuntamento con un flashmob nel cuore del centro storico di Napoli, in cui le scuole, indossando le loro divise renderanno omaggio alla città che le ospita», commenta la maestra e organizzatrice Oriana Rescigno.

A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente saranno anche i DJ di fama nazionale, protagonisti dei principali festival country italiani, invitati per garantire una selezione musicale di alto livello e un ritmo continuo per tutta la giornata.

Al quarto appuntamento il Napoli Country Life si conferma così un evento capace di unire danza, cultura, turismo e tradizione, valorizzando il territorio e creando un ponte tra le diverse realtà del ballo country nazionale.

Per info e prenotazione è possibile contattare le pagine social di Country Bridge Napoli (www.facebook.com/CountryBridgeNapoli).