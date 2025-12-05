Napoli Musa Live a Londra lunedì 15

- pubblicità -

Sbarca a Londra il Napoli Musa Live: dopo il grande successo di Piazza del Plebiscito, il Comitato Nazionale Neapolis 2500 porta la musica napoletana sul palcoscenico internazionale del Britten Theatre il prossimo 15 dicembre con un nuovo concerto-evento.

Protagonista indiscusso sarà Gigi D’Alessio, artista che con la sua musica ha conquistato palcoscenici internazionali. Accompagnato da Mavi, Rosario Miraggio e Gianluca Capozzi, offrirà al pubblico londinese un’esperienza unica: un viaggio musicale che, attraverso voci e suoni, racconta la storia, la bellezza e la creatività di Napoli.

Una serata speciale realizzata in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, pensata per coinvolgere non solo la numerosa comunità di italiani residenti a Londra, ma anche un pubblico internazionale più ampio. L’evento è gratuito previa registrazione, a partire dal 10 dicembre 2025 alle ore 11:00, attraverso i canali dell’Istituto di Cultura italiana di Londra (attraverso i canali Instagram @iiclondra e Facebook, e tramite la newsletter, a cui è possibile iscriversi dall’homepage del sito iiclondra.esteri.it/it/ )

«Portare Napoli Musa Live a Londra significa condividere l’essenza della nostra città con il mondo», ha dichiarato Il Prefetto di Napoli Michele di Bari, Presidente del Comitato Nazionale Neapolis 2500, «Sarà molto più di un concerto: un inno alla storia, alla cultura e all’energia di Napoli, capace di fondere tradizione e innovazione. Con i suoi 2500 anni di storia, Napoli continua a essere una musa universale, fonte inesauribile di creatività e bellezza e ispiratrice per il mondo intero».

L’iniziativa si inserisce nel percorso di attività che, nel corso dei 2500 anni, hanno contribuito a portare il valore di Napoli nel mondo, sotto la regia del Comitato istituito congiuntamente dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero della Cultura. Londra, con la sua numerosa comunità italiana e il suo carattere cosmopolita, crocevia di culture e tradizioni diverse, rappresenta un’opportunità straordinaria per riaffermare il ruolo della città quale ambasciatrice dell’Italia nel mondo.