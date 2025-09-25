Napoli Musa Live lunedì 29 in Piazza Plebiscito

- pubblicità -

In occasione del venticinquesimo centenario della fondazione di Napoli, il Comitato Nazionale Neapolis 2500 — istituito congiuntamente dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero della Cultura — presenta un appuntamento imperdibile: “Napoli Musa Live”, un grande concerto-evento gratuito che il 29 settembre accenderà Piazza del Plebiscito con la musica e l’energia di tanti artisti d’eccezione, ambasciatori della cultura e dell’anima della città.

Una serata unica, un live aperto al pubblico su registrazione, che renderà omaggio alla città di Napoli, musa ispiratrice e cuore pulsante della creatività italiana.

Sul palco, voci e suoni che celebrano la bellezza, la storia e l’arte di una città che ha incantato il mondo e che continua ad ispirarlo con la sua passione impareggiabile.

Il Prefetto di Napoli Michele di Bari, Presidente del Comitato Nazionale Neapolis 2500 ha dichiarato: «Napoli Musa Live sarà molto più di un concerto: sarà un inno alla città, alla sua identità e alla sua capacità di intrecciare tradizione e modernità. Vogliamo che questa serata sia un omaggio ai cittadini e rappresenti un messaggio: con i suoi 2500 anni di storia, Napoli continua a essere una musa che ispira cultura e arte, una fonte inesauribile di creatività e bellezza per l’Italia e per il mondo».

Il cast completo degli artisti verrà annunciato venerdì mattina.

Il concerto è gratuito e le registrazioni saranno aperte da venerdì 26 settembre dalle ore 11 sul sito: https://www.clappit.com/news/napoli-musa-live-concerto-gratuito-piazza-plebiscito-29-settembre-2025.html