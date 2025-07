Napoli World, martedì 15 scade la call

- pubblicità -

Artisti dalla Korea, Stati Uniti, Canada , Argentina, Chile, Brasile, Marocco, Tunisia, Algeria, Francia, Spagna, Ungheria, Germania, Austria, Olanda, Belgio, Serbia, Regno Unito, India, Norvegia, Svezia, Giordania e Italia, con un’alta concentrazione di artisti napoletani e campani, si contenderanno gli showcase di novembre.

Il Maestro Enzo Avitabile a partire dal 16 luglio sarà al lavoro per selezionare i 16 progetti musicali che si esibiranno nella città partenopea.

Saranno infatti 16 le formazioni selezionate che potranno far parte della line up del Festival e che avranno l’occasione di presentare dal vivo il proprio progetto artistico e aspirare di essere ingaggiati dai più importanti festival mondiali e di entrare a far parte di un circuito professionale internazionale seguendo le orme di Suonno d’Ajere, PS5, Ra di spina e Ars Nova Napoli.

Si avvia verso la chiusura, prevista per il 15 luglio alle 23:59, la call for artists di Napoli World 2025, il festival internazionale di world music che trasforma Napoli in un crocevia globale di suoni e culture. Con oltre 150 candidature arrivate da tutti e cinque i continenti, l’edizione 2025 si appresta a superare ogni record, confermando il ruolo centrale del festival nella scoperta, la promozione e il supporto di nuove produzioni musicali indipendenti conferendo alla città di Napoli la veste di “hub internazionale su scala euro-mediterranea” per lo sviluppo di relazioni professionali e la realizzazione di progetti di internazionalizzazione.

PER ISCRIVERSI CLICCA https://www.musiconnect-italy.com/form-invio-candidadura-showcase-2025/